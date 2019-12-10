Somali'de başkanlık sarayına silahlı saldırı

Somali'de silahlı 5 kişinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlediği bildirildi.

AA'nın haberine göre, Komiser Muhammed Hüseyin yaptığı açıklamada, Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ofisine saldırı girişiminde bulunan 5 silahlı kişinin, sarayın dışındaki güvenlik güçlerine de saldırdığını belirtti. Saldırganlardan ikisinin bölgedeki bir otel yakındaki parka kaçtığını aktaran Hüseyin, saldırganların otele girmeyi başaramadığını ve halen silahlı çatışmaların devam ettiğini vurguladı. (DIŞ HABERLER)