Ceren Özdemir’in adı müzik ve sanat atölyesinde yaşayacak

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ordu’da öldürülen Ceren Özdemir’in adının Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda yaşatılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem sosyal medya hesabından, "Ceren Özdemir’in hayali bir sahneye isminin verilmesiydi" şeklindeki çağrısına yanıt veren Çukurova Belediyesi, Ceren Özdemir’in adını Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı’nda oluşturulan Müzik ve Sanat Atölyesi'ne vereceğini duyurdu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir’in öldürülmesine ilişkin konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu olaydan dolayı büyük üzüntü duyduk. PM Üyemiz sevgili Eren Erdem’in sosyal medyadaki çağrısı sonrası hemen böyle bir karar aldık. Sevgili Ceren’imizin adını Çukurova’da yaşatacağız. Ceren Özdemir’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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