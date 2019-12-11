Tersane işçisi Engin Savaş: Asgari değil, insanca yaşayacak ücret istiyoruz

Engin SAVAŞ

Tersane işçisi/İstanbul

Aralık ayı soğukla beraber her yıl olduğu gibi asgari ücret tartışmalarını da kendisiyle getirdi. Biz işçi ve emekçiler geçim savaşı veriyoruz. Nerdeyse her ay temel ihtiyaçlarımıza zam yapılıyor. Yapılan zamlar karşısında elimize geçen ücretler daha hızlı eriyor.

Geçen sene asgari ücret 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Bugünkü yaşam koşullarını ele aldığımızda şunları görmekteyiz. Şu an kiracı bir işçinin aylık ödediği ev kirası asgari ücretin en az yüzde 50’sidir. Kalan yüzde 50’siyle bir işçi ailesi ne yapabilir ki? Çocukların okul masrafını mı, mutfak masrafını mı yoksa devletin bize ödemekte zorunlu bıraktığı vergileri mi ödeyelim?

Büyük şirketler krizin yükünü ödememek için art arda konkordato ilan ediyor. Ve mevcut iktidar sermayenin borçlarını siliyor ama iş biz işçilere geldi mi asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebimiz bile neredeyse beka sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Asgari ücret istihdam düşünülerek belirlenmeli diyorlar. Bu görüşmelerde hükümetin de patronların yanında olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Tersanede patronlar kârlarına kâr katmak için biz işçilere kötü çalışma koşullarını dayatıyor. İş güvenliğinin neredeyse hiç olmadığı tersanelerde düşük ücretler dayatılıyor. Enflasyonun tavan yaptığı, işsizliğin her geçen gün arttığı bu ülkede krizin faturasını bizlere ödetmek istiyorlar. Biz işçiler asgari değil, insanca yaşayabilecek bir ücret talep ediyoruz. Ve yapmamız gereken şey sesimizi daha gür sesle duyurmak için bu insanlık dışı çalışma koşullarına karşı birleşip mücadele etmektir.

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