Metal işçisi: Biz kadın işçiler daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz

Metal işçisi kadın

İstanbul

Merhaba. Ben metal fabrikasında çalışan bir kadın işçiyim. O kadar zor şartlarda çalışıyorum ki bunu her defasında dile getiriyorum. Hem işyerinde hem evde üzerimize o kadar çok görevler düşüyor ki altından kalkamıyoruz. Bu yetmiyormuş gibi bir de şiddet ekleniyor. En kötüsü birçok kadın bunun şiddet olduğunu dahi bilmiyor. Şiddet dendiğinde sadece aklımıza gelen dayak oluyor oysaki şiddetin birçok çeşidi var. Şiddet karşısında ne yapmamız gerektiğini ve nereye başvurmamız gerektiğini bilmiyoruz, haklarımızdan bihaberiz.

İşyerinde uygulanan mobbing, ücret eşitsizliği, kreşin olmaması, emzirme izinlerinin verilmemesi gibi bir sürü sıkıntı da şiddetin bir parçası aslında. Fabrikamızda sendika var ve birçok kadına göre şanslı sayılabiliriz. Biz bu koşullar karşısında örgütlenerek sendikalı olduk. Sendikamız Birleşik Metal-İş 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Dayanışma ve Mücadele Günü etkinliği düzenledi. Fabrikamızdan 60’a yakın kadın arkadaşımız katılım sağladı. Buradan kadın sorununa karşı biraz daha duyarlı olunduğu anlamı çıkıyor ama genelde 25 Kasım ve 8 Mart’ta salon toplantıları ile sınırlı kalıyor.

Bu toplantıların yanı sıra kadına şiddet konusunun sendika eğitimlerine dahil edilmesi ve bu konuda erkek işçi arkadaşlarımızda da farkındalık yaratma çalışmaları yapılmalıdır. Yine erkek işçi arkadaşlarımıza cinsiyet eşitliği, şiddet ve taciz başlıklarıyla eğitimler verilmelidir. Toplantılarda kadın işçilere de kürsüde konuşma hakkı verilmelidir. Üst kesimden birilerinin gelip anlatıp gittiği, üretim içerisinde yer alan işçi kadınların hiçbir sorununa değinmeyen, üretimde yaşanan sıkıntıları dile getirmeyen bu etkinliklerin çok fazla işçi kadını değiştirip dönüştürüleceğini düşünmüyoruz. Çünkü birilerinin bize bir şey anlattığı, hiçbir kadının işçinin söz alamadığı, tüm fabrikalarda kadın temsilcilerimiz olmasına rağmen bu kadın temsilcilerin orada bizim sorunlarımızı ifade edeceği bir kürsünün olmadığı rahatsızlığını yaşıyoruz.

Biz 8 Mart’ta ücretli izin verilmesini, regl izni verilmesini, çocuklu kadınlara kreş sağlanmasını ya da kreş ödeneği verilmesini, ücrette eşitlik sağlanmasını istiyoruz. İsteriz ki bu ve benzer taleplerimiz etrafında 25 Kasım’da, 8 Mart’ta salon toplantıları, ev toplantıları, fabrikalarımızda çeşitli etkinlikler, eylemler ve eğitim çalışmaları yapalım.

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