10 Aralık 2019 18:06

İlk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış başladı

Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya’da yağış başladı. Kentte metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi bekleniyor.

Antalya'dan genel görüntü

Fotoğraf: AA

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    Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da yağış aralıklarla sürüyor.

    Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, sabah saatlerinden itibaren hafif yağış başladı. Farklı bölgelerde aralıklarla devam eden yağış bir olumsuzluğa neden olmadı.

    Yetkililerin uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturmadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nın sakin olduğu görüldü.

    Bulutlarla kaplanan kentte, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın tüm ekibi, olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Valilik bünyesinde kurulan kriz masasında da anlık gelişmeler takip ediliyor.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yağışın çiseleme şeklinde devam ettiğini ancak gün boyunca şiddetli yağış beklediklerini söyledi.

    Yağışın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, vatandaşlara, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

    İKİNCİ UYARI KIYI KESİMLERE

    Meteoroloji ayrıca, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde de yağış beklendiğini duyurdu. Buralar için yapılan uyarıda ise "Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Bodrum, Marmaris, Datça, Kuşadası, Didim) bugün başlayacak sağanak yağışların bu gece saatlerinden sonra kuvvetleneceği ve perşembe günü sabah saatlerine kadar metrekareye 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

    FIRTINA UYARISI

    Meteoroloji son olarak yaptığı açıklamada fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarıda ise "Batı Akdeniz'de rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın(Çarşamba) Öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Batı Akdeniz'de Perşembe günü öğle saatlerinden sonra, Doğu Akdeniz'de Cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

    VALİ KARALOĞLU: KRİZ MASASI OLUŞTURDUK

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu


    Münir Karaloğlu | Fotoğraf: DHA

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte beklenen sağanakla ilgili uyarılarda bulunurken, merkez ile Serik, Kemer, Kumluca ve Finike'de etkili olacağının tahmin edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu şu açıklamayı yaptı:

    "Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve 6 ilçenin belediye başkan yardımcısının da içinde olacağı kriz masası hazırlıkları yönetiyor. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara neden olabilecek fırtına beklenmiyor. Meteorolojinin uyarısına göre, sel riski var. Su baskınına karşı dikkatli olunmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, işleri olmadığı sürece özellikle dere kenarlarında bulunmasınlar. Su basma riski olan yerlerden uzak dursunlar"

    AFAD VE İTFAİYEDE TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Antalya'da 6 ilçe için verdiği "kırmızı" uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de yarın göreve çağırdı.

    "ANTALYA'DA DAHA FAZLA YAĞMURUN OLDUĞU ZAMANLAR OLDU"

    Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk

    Davut Öztürk | Fotoğraf: DHA

    Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Davut Öztürk, 2019 yılında yurttaşların meteorolojik uyarıları daha iyi ve kolay anlaması için renk kodlu meteorolojik uyarı sistemine geçtiklerini kaydetti. Öztürk, 4 adet meteorolojik renk uyarısı olduğunu açıkladı. Öztürk, "Bunlardan en tehlikelisi ilk kez bugün Antalya için verilen kırmızı uyarıdır. Kırmızı renk, beklenen meteorolojik hadisenin çok tehlikeli, geniş alanlarda olumsuzluklara, ciddi hasarlara yol açabilecek uyarı anlamına geliyor. Kırmızı uyarı verildiğinde vatandaşların sıklıkla meteorolojiyi takip etmeleri lazım. Çarşamba günü öğle saatlerden perşembe öğle saatlerine kadar Antalya'nın merkez ilçeleri ve Kemer'de metrekareye 200-250 kilogram yağış düşeceğini tahmin ettiğimiz için kırmızı renk uyarısı yaptık. Serik, Kumluca ve Finike ilçesinde de 100 kilogramdan biraz fazla yağış beklediğimiz için o ilçeler için turuncu renkli uyarı verdik" diye konuştu.

    Bu uyarının yaratabileceği hadisenin Antalya için hiç görülmemiş bir hadise olmadığına dikkati çeken Öztürk, "Bundan daha fazla yağdığı zamanlar oldu. Geçen sene 17 Aralık'ta Kemer Ovacık'a saatte 491 kilogram yağış düşmüştü. O zaman renk kodu uyarımız yoktu. Resmi kurumların ve vatandaşların, sel ve baskınlarına karşı, rüzgarın yaratabileceği olumsuzluklara karşı, çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve trafikte aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor. Meteorolojiyi sık takip etmekte fayda var. Sürekli bir fırtına beklenmiyor ama yer yer fırtına olabilir. Denizde ve kıyıda zayıf da olsa hortum gerçekleşme olasılığı var" diye konuştu.

    RENK KODU UYARI SEVİYESİ

    Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
    Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
    Turuncu: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
    Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir. (Antalya/DHA)

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