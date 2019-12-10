Arabuluculuk Daire Başkanı ve kurucusu Hakan Öztatar arabuluculuk sınavını kazanamadı

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 27 bin 537 kişinin katıldığı arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı otomasyonundan sonuçlara ulaştı.

Sınava girenler arasında Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da yer alıyor. Öztatar'ın sınavda 88 puan aldığı ve başarılı olamadığı bilgisi bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. Sınava giren 27 bin 537 aday arasında 9 bin 557’nci olduğu öğrenilen Öztatar, sınav sonuçlarına göre “Arabuluculuk” belgesini alamayacak.

"KİŞİSEL BİLGİLERİM KULLANILDI"

Hukuki Haber sitesinde yer alan bilgilere göre Habertürk yazarı Yasemin Güneri konuyla ilgili Öztatar ile görüştü. Kişisel veri sayılan TC kimlik numarasının çalındığını ve böylece bilgilerine ulaşıldığını söyleyen Öztatar, sınavda başarılı olmadığını söyledi.

Öztatar’ın, kişisel bilgilerini bulup paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

91 ve üstünde puan alan 6271 adayın kazandığı arabuluculuk sınavına çok sayıda akademisyen ve yargı mensubu katılmıştı. (HABER MERKEZİ)