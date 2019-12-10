Tekirdağ'da tinerle soba yaktırılan işçi alevler sonucu ağır yaralandı
Çerkezköy'de bir fabrikada tinerle soba yakarken çıkan alevler sonucu bir işçi ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Erhan Cumart'ın çalıştığı fabrikada tinerle sobayı yakmaya çalışırken alevler vücudunu sardı. İşçilerin müdahalesiyle vücudunu saran alevlerin söndürüldüğü Cumart'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
DHA'nın aktardığına göre Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde mutfak malzemelerinin üretildiği fabrikada çalışan Erhan Cumart, iddiaya göre, sabah saatlerinde marangozhane bölümünde tinerle soba yakmak istedi. Sobadan çıkan alevler, Cumart'ın üzerine sıçradı. Bir anda alevler içinde kalan Cumart'ı çalışma arkadaşları üzerine su sıkarak, söndürmeye çalıştı. Cumart, alevlerin söndürülmesinin ardından haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ikinci derece yanıklar meydana gelen ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Cumart, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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