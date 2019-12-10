"Burs ihtiyacımız" diyen ODTÜ'lüler, topladıkları binlerce imzayı KYK'ye gönderdi

Üniversite öğrencileri tarafından geçtiğimiz Eylül ayında başlatılan ve bu hafta sonlandırılması planlanan “Eğitim Hakkımız, Burs İhtiyacımız” kampanyasının dilekçeleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) gönderilmeye devam ediyor. Son olarak, kampanya boyunca 4 bin 871 imza toplayan ODTÜ öğrencileri dilekçelerini KYK’ye gönderdi.

ODTÜ PTT önünde bir araya gelen öğrenciler adına konuşan Biyoloji bölümü öğrencisi Bilgesu Kiper, hayatlarına ekonomik krizin gölgesinde devam ettiklerini söyledi. Kiper, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarına dikkat çekerek, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için güvencesiz işlerde çalışmak ya da yaşamlarından kısmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

KYK burs ve kredilerine yalnızca 50 lira zam yapılmasını da eleştiren Kiper, “Bizim kredi yerine burs talebimiz 'bedavacılık' olarak nitelendirilirken, 17 şirketin 3 milyar 31 milyon lirayı aşan borcu devlet tarafından siliniyor” dedi.

Kiper, dilekçelerin yollanmasıyla kampanyanın sona ereceğini ancak mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Kiper, “Nedeni olmadığımız bu krizin yükünü hayatımızın her alanında reddetmeye, geleceğimiz için bir araya gelmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm ODTÜ öğrencilerinin dilekçelerinin takipçisi olmaya çağırıyoruz” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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