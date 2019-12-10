Çorlu'da işçiler asgari ücreti konuştu: Ne alacağız diye tartışmalıyız

Çorlu'da farklı sektörlerden işçiler, asgari ücretin insanca yaşanacak seviyeye çıkarılması için başlattıkları imza kampanyasını sürdürüyor. İşçiler, topladıkları imzaları 22 Aralık’ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderecek.

Tekstil, metal ve kimya fabrikalarından işçiler, Emek Partisi’nde yaptıkları toplantıyla asgari ücreti ve bundan sonra yapacaklarını konuştu. Toplantıda söz alan bir tekstil işçisi "Fabrikalarda asgari ücret konuşulsa da ne almak istediğimiz değil ne verirler diye tartışılıyor. Bu tartışmayı değiştirmeliyiz. Eğer ses çıkarmazsak beklentilerimizin çok altında kalacak. Asıl olarak daha iyi olması için ne yapmalıyız diye tartışmalıyız" dedi.

"KRİZ PATRONLARA DEĞİL, İŞÇİLERE VAR"

Eriyen ücretler, alım gücünün düşmesi, vergilerin artması ve faturalara yapılan zamlarlardan şikayet eden işçiler, aynı zamanda çalışma koşullarının da kötüleştiğini dile getirdi. Başka bir tekstil işçisi "Hafta içi tam randımanlı çalışıyoruz. Depolar doluyor. Cumartesi-pazar günü çalışma yaptırmıyorlar. Cumartesi günümüzü kesiyorlar. Ayda en az dört günlük ücretimiz kesiliyor” dedi. Aygün Alüminyum fabrikası işçisi de şunları söyledi:

"Fabrika yurt içi ve yurt dışından yeni projeler aldı. Sürekli mesaili çalışıyoruz. Ama her işçinin içeride iki buçuk aylık ücreti duruyor. Elektriği kesilen arkadaşlar var. Kriz patronlara değil işçilere var"

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KESİLMESİN!

Temizlik malzemeleri üreten fabrikada çalışan bir işçi ise artan vergilerden şikayet ederek "Asgari ücretin ne kadar olacağı ile birlikte, vergi alınmaması da önemli. Ücretimin üçte biri vergiye gidiyor. Son aylarda vergi artışı az olan ücretlimizi kuşa çeviriyor" diye konuştu.

"Ülkeyi yönetenler işçi ve emekçiler söz konusu olduğunda sürekli kaynak yok, tasarruf etmeliyiz diye bize akıl veriyorlar. Cibuti’de bir cami açılışına binlerce dolar verip uçak kiralıyorlar. Sarayın masrafları almış başını yürümüş" diyen bir başka tekstil işçisi tepkisini şöyle dile getirdi: "Bizim tasarruf yapacak halimiz yok. Tasarrufu kendileri yapsın."

SORUN SADECE ASGARİ ÜCRET DEĞİL

Çözüm için birliklerini güçlendirmeleri gerektiğini belirten diğer bir tekstil işçisi “Birlik olmadığımız taktirde krizin faturasını bize ödetmeye devam edecekler. Asgari ücret yüksek açıklansa bile daha sonra yapılacak zamlar, ek vergilerle tekrar geri alacaklar. Bugün asgari ücret meselesi ile güç biriktirmeliyiz. Daha fazla işçi arkadaşı yanımıza çekmeliyiz. Bu mücadele devam edecek” diye konuştu. (Çorlu/EVRENSEL)

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