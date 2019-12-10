Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı Türk-İş'te başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci görüşmeleri Türk-İş’te başladı. Bakanlık ve TÜİK’ten istenen raporların sunumları ile sürecek toplantıda milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren asgari ücret belirlenecek. Bir sonraki görüşme 17 Aralık 2019 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’te yapılacak.

Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleri başlamadan “Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak” demişti. Asgari ücret görüşmelerinin ikincisinin yapıldığı Türk-İş’te konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, net bir bir bilgi olmadığını ve kurumlarla yapışlan görüşmeler sonucunda belirleneceğini, kendisinin de bir şey bilmediğini söyledi.

TİSK temsilcisi Akansel Koç ise asgari ücrete dair henüz bir rakam belirlemediklerini aktarılan raporlar sonrasında konuşacaklarını ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder “Bugünkü toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerinin birer sunum yapmalarını bekliyoruz. Geçen toplantımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK’te belli konularda veriler ve raporlamaların komisyona sunulmasını istemiştik. Şimdi onları dinleyeceğiz, değerlendireceğiz. Son toplantıyı Aralık ayının son haftası bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu. Önder’in konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin yapacağı sunumla devam eden toplantının ardından açıklama yapılmayacağı belirtildi. Üçüncü görüşme 17 Aralık’ta TİSK’ye yapılacak. (Ankara/EVRENSEL)

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