Kur'an kursunda çocukları istismara maruz bırakan sanıklara 226 yıl hapis istemi

Ümraniye'deki bir Kur'an kursunda yatılı kalan çocukları istismara maruz bırakan Ö.I., H.S.B. ile T.B.'nin yargılandığı davanın duruşması görüldü. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, 3 sanık hakkında 226 yıl hapis cezası istedi. Bir sonraki duruşma 20 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki ruhsatsız bir Kur'an kursunda yatılı kalan çocukları istismara maruz bıraktığı iddiasıyla haklarında "çocuğun cinsel istismarı" ve "eziyet" suçlarından dava açılan ve tutuklanan kurs sorumlusu Ö.I., eğitmenler H.S.B. ile T.B.'nin yargılandığı davanın duruşması Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesinde görüldü. 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar cezaevinden getirilirken, şikayetçiler, tanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma dosyadaki evrakların ve tanık listesinin okunmasıyla başladı. Ardından sanıkların getirdiği 4 tanık dinlendi. Çocukların hafta sonları genelde eve gittiğini belirten 4 tanık T.B., Ö.I. ve H.S.B'nin çocuklara dönük herhangi bir istismar olayında bulunduğunu görmediğini ileri sürdü.

Ardından söz alan çocukların avukatları, tanıklık yapan kişilerin, sanıkların yakın akrabaları olduğunu dile getirerek, tanıkların beyanlarına ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti.

"ÖNÜNDE CEKETİNİ İLİKLİYORDU"

Daha sonra söz alan çocuklardan birinin babası E., darp ve istismarla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, "M. bir gün bana gelerek 'çok şeyler yaşadım' diyerek yaşadıklarını anlattı. Anlatması üzerine beraber karakola gittik. Benim onlara iftira atma gibi bir şeyim söz konusu değil. Olaylara karşı taraftan bakınca sanıklara toz kondurmak mümkün değil. Ö.'nün babası bile onun önünde ceketini ilikliyordu. Ben de körü körüne inanmayalım araştıralım dedim" diye konuştu.

SÜRE TALEBİNDE BULUNDU

Ardından savunma yapan sanık Ö.I'nin avukatları, dinlenen tanıkların ve daha önce kursta kalan çocukların beyanlarının örtüştüğünü ileri sürerek "Şiddet söz konusu değildir. Tüm tanık beyanlarını da eziyet etmeyi doğrulayan beyanlar bulunmuyor. Detaylı tanık beyanları için yazılı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz" dedi.

SAVCI, 3 SANIK HAKKINDA CEZA İSTEDİ

Tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Ö.I.'nin "çocuklara yönelik cinsel istismar ve eziyet suçundan" 67,5 yıldan 134,5 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, karakolda sanık Ö.I. aleyhine ifade veren daha sonra ise ifadesini değiştiren çocuklardan M.E.Ö.’ye yönelik Ö.I. herhangi bir eylemi olduğuna dair yeteli delil bulunamadığını belirterek beraatını istedi. Savcı, sanık H.S.B.’nin ise çocuklar H.R.Ö. ve Y.E.T.’ye yönelik istismar suçunu işlediklerini belirterek 32 yıldan 61 yıla kadar, sanık T.B. ise H.R.Ö.’ye yönelik istismar suçundan 16 yıldan 30,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı suçun defalarca kez işlendiğini belirterek 3 sanık hakkında da verilecek cezada artırım istedi.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

İddia makamının mütalaasının ardından söz alan sanık Ö.I. ise "2014'ten beri öğretmenim. Ben masaj yaptırdığımı inkar etmiyorum. Maça gidiyorduk, geliyorduk. Onlar da ayaklarıma masaj yapıyorlardı. Ben bunda bir sakınca görmüyorum. Tıpkı babaya masaj yapılır gibi yaptırıyordum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek sanık müdafilerine esas hakkındaki mütalaaya karşı yazılı savunmaları sunması için süre verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık avukatlarının olay yeri keşfi talebinin daha önce reddedildiğini, ret gerekçesinin halen geçerli olduğunu söyleyerek bir sonraki duruşmayı 20 Ocak 2020'ye erteledi. (İstanbul/MA)

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