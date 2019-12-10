IŞİD üyeliğinden aranan kişinin aracında jammer bulundu, serbest bırakıldı

İstanbul Emniyetine bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta Bakırköy'de şüpheli görülen bir aracı durdurdu. Plakasıyla ilgili "kayıp-çalıntı" kaydı olduğu anlaşılan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada aracın ön konsolunda anahtarlık kumandası şeklinde bir "sinyal kesici" bulundu. Ancak şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, emniyete götürülen 37 yaşındaki Mehmet B. ve 47 yaşındaki Selahattin D.'nin yapılan sorgusunda, Mehmet B.'nin IŞİD soruşturmasında arandığı tespit edildi. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla aranan şüpheli hakkında savcılığa bilgi verildi. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

JAMMER NEDİR?

Anahtarlık şeklindeki "jammer" yani bir tür sinyal kesici. Kısa mesafede etkili olan sinyal kesicilerden biridir. Otomobillerin uzaktan kumandalarını etkisiz hale getirmek için kullanılır. Otomobilinden inen bir kişi aracını kilitlemek için düğmeye bastığı sırada çalıştırılan jammer, kapıların kilitlenmesi için gönderilen sinyali engeller. Otomobil sahibi aracını kilitlediğini zannederek yoluna devam ederken araç hırsızların hedefi olur. (HABER MERKEZİ)

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