AYM "hak ihlali" dedi: Berkin'in cenazesinde yaralanan yurttaşa tazminat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Berkin Elvan’ın cenaze törenine katılanlara yönelik polis müdahalesi sırasında yaralanan Hasan Fırat’ın başvurusunu sonuçlandırdı. AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve Fırat’a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gezi eylemlerinde Okmeydanı'nda vurularak öldürülen Berkin Elvan'ın 2014'de düzenlenen cenaze töreninde Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara yönelik polis müdahalesine, AYM "hak ihlali" dedi.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre kararda, savcılığın, müdahaleyi gerçekleştiren polisler hakkında soruşturma yürütürken bütün delilleri toplamadığı, "kamu kurumlan ile özel kişilere ait ev ve işyerlerindeki olay yerini gören kamera, MOBESE, KYGS kayıtları ile TOMA’larda bulunan video görüntülerinin temin edilip saklanmasına yönelik gerekli tedbirleri alması gerekirken bundan imtina ettiği" belirtildi. AYM ayrıca, polisler hakkındaki kötü muamele soruşturmasının bağımsız ve tarafsız yürütülmediğine karar verdi. Ancak AYM polisler hakkında yeniden yargılama kararı almadı.

NE OLMUŞTU?

Hasan Fırat, Berkin Elvan’ın İstanbul Okmeydanı Feriköy Kabristanı’ndaki cenaze törenine katılmıştı. Ardından Taksim meydanına yürümek isteyen kitleye polis basınçlı su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Fırat da Osmanbey Metro Durağında sıkıştırılanlar arasındaydı ve sırtından, başından, bacağından yaralandı. Yere ne zaman düştüğünü hatırlamayan Fırat’ı iki üniversite öğrencisi hastaneye götürdü.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen raporda, vücudunun çeşitli bölgelerine plastik mermi isabet ettiği ifade edildi ve yaralandığı bölgeler sıralandı. Hasan Fırat da Adli Tıp Kurumundan da aldığı raporla birlikte, Başbakan, İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Valisi, İstanbul İl Emniyet Müdürü, olay yerinde gaz bombası ve basınçlı suyla müdahalede kullanılan toplumsal olaylara müdahale araçlarında (TOMA) görevli polisler ile biber gazı ve plastik mermi kullanan polisler hakkında suç duyurusu yaptı. Savcılık soruşturmasında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararın "şüpheli" kısmında “ilgili kolluk görevlileri”, herhangi bir isim yazılmadan yer aldı. O dönemki Başbakan, İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü hakkındaki savcılık soruşturması yine takipsizlikle kapatıldı. (HABER MERKEZİ)

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