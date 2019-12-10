Servis minibüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de servis minibüsü, evine bıraktığı 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Minibüsün altında kalarak ezilen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Minibüsün sürücüsü ve görevli kadın gözaltına alındı.

Acı olay, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 4 yaşındaki Suriyeli kökenli Hasan Dako, kreş dönüşünde servisle evinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, servisten inen çocuk, minibüsün ön tarafından geçti. Bunu fark etmeyen servis şoförünün yoluna devam etmesi üzerine küçük çocuk, minibüsün altında kaldı. Sokağa gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Servis aracının şoförü ve serviste görevli bir kadın gözaltına alındı.

Dako'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İşlemlerin bitmesinin ardından cenaze Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğünde bulunan morga götürüldü.

Ev sahiplerinin aktardığına göre Şam’dan Türkiye’ye sığınmış Dako ailesi 4 senedir İstanbul’da yaşıyordu. 2 gün sonra, yaşamını yitiren Hasan Dako’nun doğum günü olduğu öğrenildi. (İstanbul/DHA)

Avcılar'da servis aracının ezdiği öğrenci yaşamını yitirdi, veliler "İhmal var" dedi