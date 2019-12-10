Bursa'da krom madenindeki iş cinayetleri önlenebilirdi

Maden Mühendisleri Odası Bursa Temsilcisi Murat Üregen, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeninde, 2 gün arayla yaşanan ve 2 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetleriyle ilgili açıklama yaptı. Basit tedbirler alınarak bu kazaların önüne geçilmesinin mümkün olduğunu belirten Üregen, "Kanuni olarak bir yaptırımımız söz konusu değil fakat işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli olan bilirkişi hizmetini kendilerine veririz" dedi.

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki krom madeninde bulunan kuyularda yaşanan iş cinayetlerinden ilki 4 gün önce meydana geldi. Yaşar Cekel (50), nakliye için kullanılan asansörün boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Önceki gün ise aynı madende başka bir kuyuda, Seydi Coşkunca (40), gündüz vardiyasına başlamak için asansöne bindi. İddiaya göre, asansörde bulunan su borusu yerinden koparak, Coşkunca'nın başına çarptı. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne getirilen Coşkunca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

"BUNLAR ÇOK BASİT TEDBİRLER"

Maden Mühendisleri Bursa İl Temsilcisi Murat Üregen, kuyuların maden işletmelerinde nakliye amaçlı kullanılan yerler olduğunu belirtti. "Bu tip kazaların basit tedbirlerle önlenmesi mümkündür. Bu basit tedbirlerin alınıp alınmadığı yerinde, odamız tarafından denetlenecektir" diyen Üregen, oda olarak bir denetleme yetkileri olmadığını söyledi.

"Oradaki çalışan daimi nezaretçimiz olsun, maden mühendislerimiz olsun hepsini ziyaret edip konuya mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışacağız. Zaten kanun olarak bir yaptırımımız söz konusu değil. Ölenler maden mühendisi olmadığı için herhangi bir çalışmamız olmayacak" ifadelerini kullanan Üregen, işçi yakınları talepte bulunurlarsa gerekli bilirkişi hizmetini vereceklerini söyledi.

Yaşanan iki kazanın da mantıklı olmadığını belirten Üregen, "Kuyuların ve asansörlerin kullanım talimatı var. Kazanın oluş şekline baktığınız zaman mantık ve akıl alması zor. Birinde su tahliye borusunun koptuğu ve asansörün içine girdiği söyleniyor. Bu çok zor bir ihtimal. Diğeri de asansör gelmeden işçinin boşluğa düştüğü şeklinde. Asansör kapıları, asansör kafesi gelmeden açılmamalı. Bunlar çok basit tedbirler" diye konuştu.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HUKUKEN MEVCUT"

Murat Üregen, "Bir gerçek var, bu iki kaza da nakliye kuyularında meydana geliyor. Bu kuyularda hem iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirler hukuken mevcut hem de işletmelerde alınması gereken tedbirler mevcut. Bunlar olmuş olsaydı, bu kazaların hiçbirinin olma ihtimali yoktu" ifadelerini kullandı.

En kısa sürede işletmeyi ziyaret edeceklerini belirten Üregen, "Konu ile ilgili daha detaylı bilgi alacağım. Hem orada çalışan oda mensuplarımızı ziyaret edip yapabileceğimiz bir şeyin olup olmadığını soracağız Hem de işçi ailelerine karşı yapabileceğimiz var mı diye tespitlerde bulunacağız" diye konuştu. (Bursa/DHA)

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