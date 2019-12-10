Tek kişilik koğuşta tutulan İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı panik atak geçirdi

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta tutulan İpekyolu Belediye Eş Başkanı Azim Yacan'ın, panik atak geçirdiği ve tüm başvurularına rağmen normal koğuşa alınmadığı belirtildi.

Hakkında açılan soruşturma gerekçe gösterilerek 8 Kasım’da gözaltına alınması ardından yerine kayyum atanan İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Azim Yacan, 11 Kasım’da tutuklandı. Van T Tipi Cezaevi'nde gönderilen Yacan, daha sonra Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA TUTULUYOR

Burada üç gün boyunca hücrede tutulduktan sonra bu kez de tek kişilik koğuşa alınan Yacan, başka koğuşa geçmek için yaptığı başvurular reddediliyor. Panik atak geçiren Yacan'a, ne TV ne gazete ne de kitap veriliyor.

"BİZİ SÜRÜNDÜRMEK İSTİYORLAR"

Dün eşi ile görüşme gerçekleştiren Hatice Yacan, Yacan’ın iki haftadır kimseyle görüştürülmediğini söyledi. Uygulamaların sonlandırılarak, eşinin başka koğuşa gönderilmesi yönünde başvurusunun sağlanması gerektiğini dile getiren Yacan, “Eşim bir kaç gündür artık yemek yememeye başladı. Dün avukatlarının hemen kendisini ziyaret etmesini istedi. Siyasi tutukluların bulunduğu koğuşa geçmek için yaptığı tüm başvurular, şuana kadar reddedildi. Bunu nasıl reva görülüyorlar? Bu uygulamanın sonlanması gerekiyor. Burada açık olan şey bizi ve başkanı süründürmektir. Bunu yaparak hem aileyi hem de tutukluları zorda bırakmak istiyorlar. Cezaevi'ndeki uygulamalarla bizi bıktırmak istiyorlar” diyerek kamuoyuna destek çağrısında bulundu. (Van/MA)