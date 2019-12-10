İran sınırında donarak öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu

Belediye başkanı ve jandarma komutanı düğünlere 'kural' getirdi: Dış çekim yasak!

Uludere'de belediye başkanı ve jandarma komutanından yasaklar: Damat ve gelin adayının herhangi bir şekilde örf ve adetlerimizle uyuşmayan dış çekim etkinliğinin artık son bulması.