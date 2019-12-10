10 Aralık 2019 10:55
İran sınırında donarak öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu
Van'ın İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi'nde, donarak öldüğü tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.
Fotoğraf: DHA
İran sınırında bulunan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol (Qaşqol) Mahallesi'nde bir erkek cesedi bulundu.
Mahallenin kırsalında bulan cesedi gören çobanlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İnceleme sonrası donarak öldüğü değerlendirilen kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.
Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cansız beden, yapılan incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (Van/MA)
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