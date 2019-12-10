Belediye başkanı ve jandarma komutanı düğünlere 'kural' getirdi: Dış çekim yasak!

Şırnak’ın Uludere ilçesi Uzungeçit (Dêrahînê) Beldesi’nde aralarında AKP’li Belde Belediye Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Savaş Karakurt ile birlikte 2 cami imamı ve 4 mahalle muhtarından oluşturulan "Belde Meclisi", şaşkınlık yaratan kararlar aldı. Beldedeki düğünlere ilişkin alınan kararların “maddi durum yetersizliği ve altın fiyatlarının yüksek olması” sebebiyle alındığı belirtilirken, “Yüzlerce gencimizin maddi durum yetersizliği ve altın fiyatlarının yüksek olması sebebiyle altın alma ve evlenme imkanı bulunmamaktadır” denildi.



8 Aralık’ta alınan ve belediye başkanı ile “aile büyüklerinin” aldığı belirtilen kararlarda, “Örf ve adetlere uymayan dış çekim, kız isteme merasiminin gece yapılması, kına gecesinin gelinin baba evinden alınmadan önce yapılması” gibi uygulamaları da içeren birçok uygulama yasaklandı.



Uzungeçit Belde Belediyesi Başkanı Cemil Yıldız, Jandarma Karakol Komutanı Enver Bayram, Tanin Mahalle Cami İmamı Enver Bayram, Pınarbaşı Cami İmamı İhsan Yıldırım, Tanin Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mevlane Aydemir, Yenişehir Mahalle Muhtarı Hacı Bayram ve Ayyıldız Mahalle Muhtarı Yahya Bayram imzalı metinde alınan kararlar şöyle sıralandı:

Bundan böyle beldede kız isteme (söz kesme) merasiminden önce damat ve gelin adayının herhangi bir şekilde örf ve adetlerimizle uyuşmayan dış çekim etkinliğinin artık son bulması. Kız isteme merasiminde konuklara sadece şeker ve kolonya takdim edilmesi karara bağlanmış olup, bunun haricinde herhangi bir ikramda bulunulmaması. Kız isteme merasiminin bundan böyle gece vakitlerinde değil de gündüz vakitlerinde yapılması. Söz kesme ve nişan için hazırlanan bavullarının içine konulacak olan eşyaların toplam maliyeti iki adet cumhuriyet altının fiyatını geçmeyecek şekilde düzenlenmesi. Nişan takısı olarak altın takan eş ve dostlara hediye amaçlı gönderilen paketlerin bundan böyle kaldırılarak artık bu paketlerin verilmemesi. Bundan böyle kına merasimi gelinin baba evinden alındığı günün akşamı yapılması. Düğün merasimi icra edilirken gelinlik, kınalık, söz elbisesi gibi israfa yol açan giyim kuşamın terk edilerek gelin için bir adet gelinlik alınması, bunun dışındaki tüm özel giyim malzemelerinin alınmaması. Bundan böyle damat tarafını zor durumda bırakan altın takı alımı toplam 150 (yüz elli) gramı geçmeyecek şekilde alınması. Düğün günü damat takı merasiminden sonra, damat evi tarafından Uzungeçit belde halkına yemek ikram edilmeyecek olup, belde dışından gelen konuklara damat tarafının yakın akrabaları tarafından yemek ikramından bulunulması karara bağlanmıştır.” (Şırnak/MA)