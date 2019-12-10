Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü, 3 kişi yaşamını yitirdi
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç binanın çökmesi sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Saat 09.15 sıralarında Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç bir bina belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Enkaz altında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, binanın eski olması nedeniyle çöktüğünü düşündüklerini söyledi. Yan binalarda çatlak oluştuğunu onaylayan Vali, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için gerekli önlemler alınıyor" dedi. (Konya/DHA)
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