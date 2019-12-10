Ömer Faruk Gergerioğlu: KHK’lerin iptal edilmesinden başka bir yol yok

KHK’lilerin tüm sivil ve medeni haklarını da ellerinden alındığını belirten HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerioğlu, “KHK zulmü bir gün mutlaka bitecek. Ama bu Erdoğan’ın ihsan etmesi ile değil sivil toplumun büyük gayreti ile olacak” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümet tarafından 21 Temmuz 2016’da üç ay süre ile ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), toplamda 7 kez uzatılarak 18 Temmuz 2018’de sona erdi. Bu süre zarfında toplam 37 KHK çıkarıldı. İlki 23 Temmuz 2016’da yayımlanan KHK’lerin sonuncusu 9 Temmuz 2018’de çıkarıldı. Bu KHK’lerle rektör atama sisteminde değişiklikten belediyelere kayyım atanmasına, vatandaşlıktan çıkarmadan evlilik programlarına yasak getirilmesi ve kış lastiğine kadar varan birçok farklı düzenleme yapıldı.

Anayasa’ya göre; KHK’lerin Resmi Gazete’de yayımlanması ve aynı gün onay için TBMM Genel Kurulu’na sunulması gerekiyor. Oysa OHAL döneminde çıkarılan bu 37 KHK, Anayasa görmezden gelinerek aylar sonra Meclise sunuldu.

Ocak 2019’da yayımlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’na göre, KHK’ler ile 131 bin 922 "tedbir" gerçekleşti. En az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı.

OHAL sürecinde toplam 204 medya kuruluşu kapatıldı. Bunlardan 25’i hakkındaki kapatma kararı daha iptal edildi. Kapatılan 179 medya kuruluşu arasında ise 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansı bulunuyordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerioğlu, çıkarılan KHK’leri ve yol açtığı sonuçları Mezopotamya Ajansına (MA) değerlendirdi.

"TÜRKİYE HAPİSHANESİNDE MAHPUS OLARAK YAŞIYORLAR"

1,5 milyonu bulan bir mağdur kitlesi yaratan KHK’ler için “Türkiye’de, 21’inci yüzyılda, dünyanın göremediği bir KHK soykırımı yaşandı” diyen Gergerioğlu, Nazi uygulamalarını andıran bu uygulamaların hale devam ettiğini belirtti.

İhraç edilenlerin iş bulamadığını, iş bulma ihtimallerinin devlet yetkilileri eliyle yok edildiğini söyleyen Gergerioğlu, “Koca bir Türkiye hapishanesinde mahpus olarak yaşıyorlar. 3,5 yıldır işsiz olan insanlar var. Bu insanlardan kimisi sadaka ve zekâtla geçiniyor. Bu çok önemli bir kırımı gösteriyor” dedi.

"MESELE KORKUNÇ BİR BOYUTA ULAŞTI"

KHK mağdurlarının sayısının aileleri de dahil edildiğinde 1,5 milyonu bulduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, “Bu kitle aynı zamanda çok korkuyor. Çünkü onlara karşı bir sivil ölüm gerçekleştirildi. İktidar aynı zamanda onların tüm sivil ve medeni haklarını da ellerinden almış oldu. Bu hak gasbıdır. Bu sürdürülebilir bir durum değil. KHK meselesi korkunç bir boyuta ulaştı. Her geçen gün bu dramın boyutları artıyor. Toplum bu insanlara ‘vebalı’ gözü ile bakıyor. Şu an sosyal sivil ölümü yaşıyorlar” dedi.

"KHK'LERİN İPTAL EDİLMESİNDEN BAŞKA BİR YOL YOK"

Sorgusuz sualsiz bir şekilde işlerinden ihraç edilen bu insanların “terörist” ilan edildiğini söyleyen Gergerlioğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gergerioğlu, “Devlet katından da artık itiraflar gelmeye başladı. Bülent Arınç’ın ‘KHK faciadır’ sözü basit bir söz değildir. Bu süreç bir an önce bitirilmeli. KHK’lerin iptal edilmesinden başka bir yol yok. Şu ana kadar en az 60 intihar vakası yaşandı. Binlerce insan kronik hastalıklara yakalandı, vahim bir tablo var karşımızda. Biz Meclisi göreve davet ediyoruz. Çünkü toplum artık bu durumu kabul etmiyor. Başlatılan cadı avı ile KHK’liler imha edilmeye çalışılıyor. İktidarın bu durumu bitirme gibi bir çabasının olmadığını görüyoruz. Sivil toplum baskı ile bu durumu geriletebilir” ifadelerini kullandı.

"KHK ZULMÜ BİR GÜN BİTECEK"

OHAL Komisyonu’na baskı yaparak yapılanların Anayasa ihlali olduğunu söylediklerini belirten Gergerlioğlu, bu baskıları sonucunda Avrupa Konseyi’nin OHAL Komisyonu’nu aylık rapor vermeye mecbur kaldığını ifade etti.

KHK’lilerin özellikle sosyal medyada bir araya gelip etkinlikler yaparak Türkiye gündemine girdiğini belirten Gergelioğlu, “KHK zulmü bir gün mutlaka bitecek. Ama bu Erdoğan’ın ihsan etmesi ile değil sivil toplumun büyük gayreti ile olacak. Biz Türkiye’nin hukuka dönmesini istiyoruz. Kimse karamsar olmasın. Kürt sorunundan düşünce özgürlüğüne, KHK sorunundan mülteciler sorununa kadar hepsi hukuk zemininde mutlaka çözüme kavuşacaktır” diye konuştu. (HABER MERMEZİ)

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