Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunduğu haber için Le Point'e ödül verildi

Türkiye’nin “Barış Pınarı Harekatı”nı ekim sayısında kapağa taşıyarak eleştiren Le Point Dergisi Fransa Dış Haberler Derneği tarafından '2019 Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Le Point'a verilen ödülde, “Türkiye'nin Suriye'yi işgaline dair cesur ve titiz haberi ile basın özgürlüğü tehdit altında olan Kürtlerin kaderi için” ifadeleri yer aldı. Ödülün üzerinde Erdoğan'ın haklarında suç duyurusunda bulunduğu derginin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert'in isimleri de yer aldı.

Ödüle layık görülen kapakta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asker selamı verdiği bir resimle birlikte “Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu: Yok edici” ifadeleri yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dergiyle ilgili suç duyurusu dilekçesi vermiş ve Erdoğan'a “aleni şekilde hakaret edildiği”ni söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da dergiye tepki göstererek, “Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Rwanda katliamını izleyen Fransa… Ve ‘etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi” demişti. (HABER MERKEZİ)