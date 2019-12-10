10 Aralık 2019 09:00
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Fotoğraf: DHA
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. (AA)
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