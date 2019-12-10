10 Aralık 2019 07:26

Demokratlar, Trump'a yönelik azil gerekçelerini bugün açıklayacak

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil sürecini hangi hukuki gerekçelere dayandırdıklarını bugün açıklayacak. 

Fotoğraf: EPA-EFE/Jim Lo Scalzo/AA

    • Paylaş

    Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve ilgili diğer komitelerin, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki "azil gerekçelerini" bugün kamuoyuna açıklayacakları bildirildi.

    Amerikan medyasına konuşan Kongre kaynakları, başta Adalet Komitesi olmak üzere İstihbarat Komitesi ve sürece katkı veren diğer komite başkanlarının bugün ortak bir açıklama yapacağını belirtti.

    Ortak açıklamada söz konusu komitelerde elde edilen bulgular ve son olarak Adalet Komitesi'nde yapılan oturumlar ışığında Trump'ın azli ile ilgili olarak hangi hukuki gerekçelerin kullanılacağının açıklanacağı kaydedildi.

    İKİ BAŞLIKTA SUÇLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

    Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokratların Trump'a "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin çalışmasını engellemek" şeklinde iki başlık altında suçlama yönelteceği iddiası yer aldı.

    Buna göre Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Joe Biden aleyhinde koz elde etmeye çalışmak ve sonrasında bu süreci soruşturan Kongre'nin işini yapmasına engel olmaya çalışmakla suçlanacak.

    Adalet Komitesi'nin bugün basın toplantısının ardından çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaları yapması ve bunları oylaması bekleniyor.

    GENEL KURUL'DA YIL SONUNDAN ÖNCE OYLAMA YAPILABİLİR

    Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.

    Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurul'da yapmak istediklerini daha önce dile getirmişlerdi. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

    TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

    Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

    Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

    Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da ise pazartesi günü yapmıştı.

    ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

    Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

    Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor. (AA)

    ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu onayladı

    ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu onayladı

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında mahsur kalan 8 kişiden umut kesildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İki tarafın da haklı’ olduğu tartışmada gerçek nerede?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD ve Rusya’nın Kürtlerle ilişkilerinin sınırları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Konuşmak ne güzel şey kardeşim!..

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Ak saçlı hocamdı benim

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yalan yazan tarih utansın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı
    Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg fabrikasında toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamadı. Anlaşmazlık üzerine Petrol-İş üyesi işçiler greve başladı.

    Mal varlığın araştırması isteyen Davutoğlu, Siyasi Etik Teklifi’ni imzalamamış
    Mal varlığın araştırması isteyen Davutoğlu, Siyasi Etik Teklifi’ni imzalamamış

    Siyasilerin mal varlığının araştırılmasını isteyen Ahmet Davutoğlu’na cevap veren CHP’li Gürsel Tekin, “Teklif hazırlandı ancak koltuğu gidince kendisi imzalamadı” dedi.

    Şebnem Korur Financı: Halının altına süpürme, yerini korku salmaya bıraktı
    Şebnem Korur Financı: Halının altına süpürme, yerini korku salmaya bıraktı

    TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’nin insan hakları karnesini değerlendirdi: Önceden sınıfta kaldı diyorduk ama şimdi görece demokratik teamülleri olan ülkeler grubundan atılmış durumdayız.

    Kaynak, dijital ipuçları, yanlışlama; doğru bilgiye nasıl ulaşacağız?
    Kaynak, dijital ipuçları, yanlışlama; doğru bilgiye nasıl ulaşacağız?

    Yalan haber ve doğrulamanın gazetecilikteki önemini teyit.org Editörü Gülin Çavuş ve TGS Akademi Direktörü Orhan Şener ile konuştuk.

    Kongrenin kazanan sloganı: Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek!
    Kongrenin kazanan sloganı: Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek!

    Kayhan Geyik, Genel-İş Genel Merkezinin dayatmasıyla gerçekleşen, işçilerin mevcut yönetimin devam etmesi yönünde karar verdiği İstanbul 1 No'lu Şube kongresine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Toplumun yüzde 82,1’i temel hakların ihlal edildiğini düşünüyor
    Toplumun yüzde 82,1’i temel hakların ihlal edildiğini düşünüyor

    Uluslararası Af Örgütü ve MetroPOLL'ün gerçekleştirdiği İnsan Hakları Algısı Araştırması sonuçlarına göre halkın yüzde 82.1’i temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünüyor.

    "Hiçbir hapishane ifade özgürlüğünü hapsedecek kadar büyük değil"
    "Hiçbir hapishane ifade özgürlüğünü hapsedecek kadar büyük değil"

    IPI Üyesi ve BBC Scotland Eski Yazı İşleri Müdürü Sandy Bremner, ‘Hiçbir hapishane ifade özgürlüğünü hapsedecek kadar büyük değil’ diyerek Türkiye’de gazetecilerin üzerindeki baskıları yazdı.

    Tekstil işçileri: İki kişi çalışmazsa ay sonunu görmek hayal
    Tekstil işçileri: İki kişi çalışmazsa ay sonunu görmek hayal

    Bursa'da ağır çalışma koşullarının olduğu tekstil iş kolunda çalışan işçiler ücretlerin düşüklüğünden şikayet ediyor.

    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    TYS ve PEN Türkiye'den Nobel'e tepki: Edebiyat barıştan yana tavır almalı
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ana akımın dışında: Denetlenemeyen ve ölçülemeyen müzik
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Ekonomik determinizm mi, tarihsel materyalizm mi?
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Mutluluğun ve hüznün ressamı: Abidin Dino
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    Retweet "sektirme", influencer "deneyimleyici", stalker "sanal casusluk"…
    GÜNCELLENDİ
    Evrensel 25 yaşında
    Evrensel 25 yaşında
    Oyunculuğun kendini gösterdiği bıçak sırtı bir oyun: İki Bekâr
    Oyunculuğun kendini gösterdiği bıçak sırtı bir oyun: İki Bekâr

    Doç. Dr. Dilek Kurt, Duru Tiyatro'nun sahneye koyduğu "İki Bekâr" oyununu yazdı.

    Antalya ve Manisalı işçiler: Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı
    Antalya ve Manisalı işçiler: Asgari ücret en az 3 bin TL olmalı

    Bugün ikinci kez yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Evrensel'e konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manisa'da kurulu Pepsico ve Yorcam işçileri görüşmeleri değerlendirdi.

    HDP, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı haberini yalanladı
    HDP, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı haberini yalanladı

    HDP, Selahattin Demirtaş'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı haberinin doğru olmadığını açıkladı.

    Erdoğan'dan Libya açıklaması: Davet gelirse Türkiye'ye asker gönderme hakkı doğar
    Erdoğan'dan Libya açıklaması: Davet gelirse Türkiye'ye asker gönderme hakkı doğar

    Erdoğan, Libya'nın asker gönderme çağrısı yapması durumunda asker gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna "Böylesine bir çağrı Türkiye'ye bu hakkı tanır" diyerek yanıt verdi.

    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: Mülteci işçi yaşamını yitirdi
    Zonguldak'ta kaçak maden ocağında iş cinayeti: Mülteci işçi yaşamını yitirdi

    Kilimli'deki ruhsatsız bir maden ocağında çalışan Afganistanlı işçi yaşamını yitirdi. Ocağın sahibi olduğu iddia edilen Kemal B. gözaltına alındı.

    Evrensel'in 25'inci yılı dolayısıyla Ankara'da dayanışma etkinliği düzenlendi
    Evrensel'in 25'inci yılı dolayısıyla Ankara'da dayanışma etkinliği düzenlendi

    Evrensel'in 25. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen dayanışma etkinliğinde Evrensel yazarları, dostları ve okurları yan yana geldi.

    Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın
    Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının mal varlıklarının araştırılması için çağrı yaptı.

    Vanlı yurttaşlar, konteyner ve hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor
    Vanlı yurttaşlar, konteyner ve hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor

    Depremler ve artçı sarsıntılardan dolayı Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi’nde evlerde çatlaklar oluştu. Kendi kurdukları naylon brandalar içinde yaşayan yurttaşlar yardım istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Van'da gözaltına alınan HDP'li belediye eş başkanlarından 3'ü tutuklandı
    Van'da gözaltına alınan HDP'li belediye eş başkanlarından 3'ü tutuklandı

    Van'da 3 gün önce gözaltına alınan HDP'li Muradiye Belediyesi Eş Başkanı Yılmaz Şalan ile Özalp Belediyesi eş başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    2020 Bütçesi Meclis Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı
    2020 Bütçesi Meclis Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı

    2020 Bütçesi, Genel Kurul görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sunumuyla başladı. Parti Grupları adına söz alan temsilciler bütçe üzerine değerlendirmede bulunuyor.

    Çanakkale Boğaz Köprüsü için açılacak taş ocağı kartalların soyunu tehdit ediyor
    Çanakkale Boğaz Köprüsü için açılacak taş ocağı kartalların soyunu tehdit ediyor

    Çanakkale Boğaz Köprüsü projesi için açılması planlanan taş ocağının yerinin büyük orman kartalı ve şah kartalının yaşam alanı olduğu ortaya çıktı.

    Avukat Balcı'nın belini kırmakla yargılanan polis 3 yıl sonra hakim karşısına çıktı
    Avukat Balcı'nın belini kırmakla yargılanan polis 3 yıl sonra hakim karşısına çıktı

    Avukat Zeycan Balcı'nın, 2016’da ÇDH’li avukatlar için yapılmak istenen basın açıklamasında belini kıran polis ilk kez hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı
    Kadınların tüm dünyaya yayılan danslı protestosuna İstanbul’da gözaltı

    İstanbul Kadıköy'de şiddete ve kadın cinayetlerine karşı danslı protesto "Las Tesis" için toplanan kadınlar polis müdahalesi ile karşılaştı.

    İmamoğlu'dan "Kanal İstanbul" yanıtı: Halk bu protokolleri 23 Haziran'da iptal etti
    İmamoğlu'dan "Kanal İstanbul" yanıtı: Halk bu protokolleri 23 Haziran'da iptal etti

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın "Kanal İstanbul'la ilgili imzalanmış protokoller var" sözlerine yanıt verdi, "Protokollerin geçerliliği yok, boş açıklamalar" dedi.

    Mülteci işçiler kötü çalışma koşullarını TikTok’la anlattı
    Mülteci işçiler kötü çalışma koşullarını TikTok’la anlattı

    İkitellide tekstil atölyesinde çalışan genç mülteci işçiler, çektikleri TikTok videoları ile atölyedeki sorunları anlatıyor.

    Personel alımlarında rüşvet verildiğini söyleyen eski AKP'li Kurt: Yazacağımı yazdım
    Personel alımlarında rüşvet verildiğini söyleyen eski AKP'li Kurt: Yazacağımı yazdım

    Diyarbakır'da kamu kurumlarına personel alımında usulsüzlük yapıldığını ve kadroların satıldığını söyleyen Eski AKP Milletvekili Abdurrahman Kurt, "Yazacağımı yazdım, sürecin takipçisiyim" dedi.