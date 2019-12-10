10 Aralık 2019 01:25

Fransa'da genel greve devam çağrısı yapıldı

Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle düzenlenen genel grev, bugün de devam edecek.

Fransa'da sokağa çıkan gençler ve işçiler

Fotoğraf: Evrensel

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    Fransa'da emeklilik reformunun geri çekilmesi talebiyle 5 Aralık'ta başlayan genel grevin ardından hükümetle sendika arasında 9 Aralık'ta yapılan görüşmelerde uzlaşıya varılamaması nedeniyle protestolar bugün de devam edecek.

    AA'da yer alan habere göre, ülkedeki emeklilik reformunu yürüten Bakan Jean-Paul Delevoy ile sendika temsilcileri arasındaki görüşmeden bir sonuç elde edilemedi. Bunun üzerine sendikalar, "Greve devam edeceğiz" açıklaması yaparak, bugün protesto düzenleyeceklerini açıkladı. Sendikalar, öğretmenler, doktorlar ve diğer kamu çalışanlarına bugün için grev çağrısında bulundu.

    NE OLMUŞTU?

    Sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından işçi ve emekçiler, 5 Aralık itibarıyla Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlattı. Greve, Fransa tarihinin 1995'ten bu yana en büyük protestolarına, yaklaşık 800 bin kişi katılmıştı. Protestolar sırasında, polis şiddeti nedeniyle aralarında Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın da olduğu gazeteciler ve çok sayıda yurttaş yaralanmıştı.

    Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.

    Greve gidenler arasında, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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