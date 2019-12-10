HDP, Selahattin Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı haberini yalanladı
HDP, Selahattin Demirtaş'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı haberinin doğru olmadığını açıkladı.
Fotoğraf: MA
HDP Genel Merkezi, HDP'nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın göğsünde sancı ve nefes darlığı şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldığı haberinin doğru olmadığını duyurdu.
İhlas Haber Ajansının (İHA) servis ettiği "Selahattin Demirtaş hastaneye kaldırıldı" haberini, HDP Genel Merkezi yalanladı. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Demirtaş'ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir" denildi.
December 9, 2019
26 Kasım'da nefes daralması nedeniyle bilinci kapanan Selahattin Demirtaş, 7 gün sonra hastaneye sevk edilmiş, söz konusu ihlali de Demirtaş'ın avukatı ve kardeşi Aygül Demirtaş Gökalp 2 Aralık'ta duyurmuştu. (HABER MERKEZİ)
Bilinci kapanan Selahattin Demirtaş 7 gün sonra hastaneye sevk edildi
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