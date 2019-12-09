09 Aralık 2019 21:59

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası yapan otobüs

Fotoğraf: AA

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    Erzincan'da kaza yapan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

    Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisi Karakaya köyü yol ayrımında hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı yönde seyir halindeki Mehmet Ali Karaman'ın kullandığı yolcu otobüsü kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi. Kazada 2'si ağır, 18 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, yaklaşık 2 saat kontrollü şekilde sağlandı.

    Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı. (Erzincan/AA)

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