Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 yaralı

BM İklim Konferansı sürüyor: Patronlar planlardan memnun değil

Madrid’de devam eden BM İklim Konferansı’ndan henüz somut bir karar çıkmadı. AB Komisyonu ise 2050 iklim hedeflerini belirledi bile. Ancak Alman Sanayiciler Birliği planlara itiraz ediyor.