Vanlı yurttaşlar, konteyner ve hasar gören evlerinin onarılmasını istiyor

Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ

Diyarbakır

Türkiye’nin İran sınırında kasım ayından bu yana yaşanan depremlerin ardından evlerinde çatlaklar oluşan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, kendi kurdukları naylon brandalar içinde yaşıyor. Kış aylarında dışarıda yaşamanın zorlaştığını ifade eden yurttaşlar evlerinin onarılmasını, çadır ve konteyner istedi.

Soğuk havalarında bastırmasıyla zor günler geçiren yurttaşlar, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yaşadıkları mağduriyeti Kaşkol Mahallesi Muhtarı Zübeyit Zengel Evrensel’e anlattı.

Fotoğraf: Evrensel

"HER GÜN SARSINTI OLUYOR"

Kaşkol Mahallesi’nin deprem bölgesinin merkez üssü olduğunu belirten Zengel, “Allah’ın her günü deprem oluyor. En ufak sarsıntıda bile millet ister istemez korkudan dışarı çıkıyor. Eve gidiyorlar sonra sarsıntı oluyor. Şimdi kış mevsimi de geldi. İnsanlar mecburen dandik çadırlar yapmak zorunda kaldı. Rüzgar da onları alıp götürüyor. Bazıları duruyor bazıları ise yok oldu” dedi.

AFAD’A BAŞVURDULAR

3.3 ve 4.2 şiddetinde depremlerin yaşandığı ve her gün artçı sarsıntıların yaşandığını dile getiren Zengel, “Bu sarsıntılar ve depremlerden dolayı evlerde de büyük çatlaklar meydana geldi. Sallantı zamanı çadıra kaçıyorlar bazıları ise dışarıda kalmak zorunda kalıyor. Eğer sarsıntı biterse tekrar evlerine giriyorlar. 500 nüfus var bu mahallede. Herkes aynı durumda. Millet evde kalmaya korkuyor. Çevre köylerde de böyle şeyler oluyor. İnsanlar göç etmeyi düşünüyor mecburen. Biz de büyük bir felaketin önüne geçebilmek için çoluk çocuk açıkta, soğukta kalmasın diye AFAD’a başvurduk. Bize çadır ve konteyner vermelerini istedik. Gece bir sarsıntı oluyor çocuklarımızı bari oraya koyalım. Daha herhangi bir adım atılmadı. Biz de bekliyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

EVLERDE ÇATLAKLAR VAR

Naylonlar ve battaniyelerle insanların çadır yapmaya çalıştığını vurgulayan Zengel, “Bu çadırlarda yaşamak çok zor. Bugün kar yağdı. Ancak bugün deprem olmadı. İnsanlar evlerinde yaşıyor. Ancak yaşadıkları evlerde çatlaklar var. Korka korka başımıza bir şey gelirse korkusuyla yaşıyorlar evde de. Burada insanlar hayvancılık yapıyor. Bu zor koşullarda bile devam etmek zorundalar. Başka bir şey yapamazlar. Biz konteyner ve çadır istiyoruz başka bir şey beklemiyoruz. Evi yıkılanlar ya da çatlak olanların evleri onarılsın” ifadelerini kullandı.

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