Mektup: Fakülte bütçeleri azalıyor, öğrencilerin ihtiyaçları artıyor

Fatmagül AYDEMİR

Ankara

Üniversite ve fakültelerdeki ihtiyaç ve taleplerimiz öyle kolay elde edilebilir halde değil. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden yükselen talepleri de öncelikle Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan bir grupla bir araya gelerek tartıştık. Taleplerimizi bölümün öğrencileriyle de bir bildiri yoluyla paylaştık.

Çalışma salonları ve tuvaletlerin iyileştirilmesi, bölümün kapanış saatleri, fahiş kantin fiyatları gibi birçok sorunu konuştuk. Ekonomik kriz koşullarında çok daha fazla zorlayan akademik ihtiyaçlarımız için “fotokopi bursu” gibi talepler öne çıktı.

Talepleri belirlemek ve sorunun adını koymak oldukça önemli olsa da bu talepler acil ihtiyaç halinde olunca, hep bir elden ve hızlıca muhatap aranıyor. Aynı binayı paylaştığımız iktisat bölümünden öğrencilerle de ortaklaştığımızı fark ederek beraber hareket etme kararı aldık. Görüşme talebimizi dekanlığa iletmek ilk adım oldu. Öğrenciler ve dekanlık arasında organik bir bağlantının eksikliği hemen göze çarpıyor tabii. Bir öğrenci temsilcisi olmayışından ötürü kendi imkanlarımızla görüşme ayarladık ve dekan yardımcısıyla ilk görüşmemizi gerçekleştirdik. Dekan yardımcımız görüşmeye başlamadan önce yan odadaki dekanı davet etmesine rağmen kendisi bu talebi reddetti.

DEKANLIK BÜTÇESİ ENGELİ

Dekan yardımcısı hocamıza, sorunlarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi yaptık ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Aslında talepler genelde maddi konularla ilgili olduğu için, sık sık “dekanlık bütçesi” engeline takıldık. Dekanlık bütçesinin son 5 yılda ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldığı ve bütçe sıkıntısının, öğretim üyelerinin fotokopi ve kartuş sıkıntısı yaşamasına sebep olacak kadar büyük bir seviyede olduğu dile getirildi. Çalışma salonları ile ilgili halihazırda zaten bir iyileştirme düşünülmüş fakat bütçe olmadığı için farklı kaynaklardan temin edilmeye çalışılıyormuş. Sponsor bu konuda akla gelen ilk çözüm olsa da şimdiki plan mezunlardan gelecek yardımlarla gerçekleştirilmesi yönünde.

İİBF’NİN BÜTÇESİNDEN KISILIYOR

Bütçe ile ilgili iki temel sorun olduğunu kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Üniversitelere ve ODTÜ’ye verilen bütçede ciddi bir düşüşün olması ve bu düşüşün her fakülteye aynı şekilde yansımaması, sorunun ilk kaynağı. Rektörlük, hükümetten aldığı bütçeyi, İİBF’den kısmayı sanıyoruz ki daha uygun bulmuş. Ayrıca yapılan bu ciddi kısıtlamalar, sponsorlar aracılığıyla ihtiyaçların temin edilmesine sebep oluyor ve üniversitelerin gittikçe şirketlerin eline geçerek dönüştüğü bir noktaya evriliyoruz. Diğer sıkıntı ise dekanlığın bu bütçeyi ne şekilde değerlendirdiği. Muhakkak ki pek çok kalem ve harcama var fakat öğrencilerin gününün pek çoğunu geçirdiği bölüm binasının koşullarının iyileştirilmesi de dekanlığın öncelikli kalemlerinden biri olmalı. Her talebimiz “dekanlık bütçesi” engeliyle karşı karşıya kalınca, dekanlık bütçesinin öğrencilerle paylaşılmasının ve şeffaflığın sağlanmasının önemini vurguladık. Hepimiz aynı yapının bileşenleri ve hak sahipleriyken, bu şeffaflığın önemi yadsınamaz. Aldığımız cevap bunun dekanın inisiyatifinde olduğunu hissettirdi.

FAKÜLTE BİLEŞENLERİYLE TOPLANTI TALEBİ

Bütçe meselesinin yanı sıra karşımıza çıkan ikinci husus da çalışan personelin eksikliği oldu. Rektörlükle görüşmeler yapılmış, üniversite geneline çalışan alımı yapılacakmış fakat binamıza bir çalışan düşüp düşmeyeceği bile muamma… Tüm bu şartlar altında neler yapabileceğimizi, elimizdekileri nasıl dönüştürebileceğimizi, diğer pek çok sorunu da gün yüzüne çıkarmayı amaçlayarak bir açık toplantı istemenin uygun olduğunu düşündük ve bu talebimizi de ısrarla belirttik. Dekan, dekanlıktan ilgili kişiler, öğrenciler, isteyen öğretim üyeleri, idari personel ve kantin sahibinin katıldığı bir açık toplantının, tarafların birbirinin içinde bulunduğu koşulları anlaması ve çözüm üretmesi, bu iletişimi güçlendirmesi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversiteler bizimdir ve bunun için hepimizin her daim yapacak bir şeyleri var!

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