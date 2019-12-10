10 Aralık 2019 04:32

Kongrenin kazanan sloganı: Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek!

Kayhan Geyik, Genel-İş Genel Merkezinin dayatmasıyla gerçekleşen, işçilerin mevcut yönetimin devam etmesi yönünde karar verdiği İstanbul 1 No'lu Şube kongresine ilişkin izlenimlerini yazdı.

DİSK/Genel-İş Genel Merkezinin dayatması sonucu İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube'de yapılan olağanüstü kongreden fotoğraf

Fotoğraf: Evrensel

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    Kayhan GEYİK

    DİSK/Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şubenin olağanüstü kongresini geride bıraktık. Pazar günü gerçekleşen olağanüstü kongrede seçimleri halihazırda şubeyi yöneten, Ahmet Arıkan başkanlığındaki beyaz liste kazandı. Olağanüstü kongreye giden süreç işçi mektuplarıyla gazetemize yansımıştı. Bu yazı kapsamında olağanüstü kongre gününe dönelim.

    Sabah saatlerinde delegeler ve adaylar geldikçe, ilk çaylar içilmeye başlanınca, bu 4 listenin en azından liste olarak birleşemeyeceği belirginleşti. Birkaç gün önce Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısının, delegelere “Turuncu listeyi (Murat Aydoğdu’yu) destekleyin” çağrısı yapması, belediye ve Genel-İş Genel Merkezinin kimi desteklediğini ortaya çıkardı. Kartal Belediyesi de “Murat Aydoğdu’nun delegeleri” için otobüs tahsis etmişti! Yarışın doğrudan patron ve sendikanın çağrı yaptığı muhalefetle, işçilerin 8 aydır birlikte mücadele ettikleri ve birlikte yönetmek için yeniden yola çıktıkları beyaz liste arasında geçeceği belirginleşti. Delegeler beklenirken, mor liste salona pankart ve sloganlarla, dostane alkışlar eşliğinde girdi.

    BİR BÖLÜMDE SESSİZLİK HAKİMDİ

    Delegeler gruplar halinde salonun 4 ayrı yerine otursa da birbirleriyle görüşmeyi, şakalaşmayı sürdürdüler. Şubeyi kongreye zorlayan Genel-İş Genel Merkez yöneticilerinden bir tanesi bile Genel-İş’in en büyük şubelerinden birinin kongresini izlemeye gelmemesini de bir kenara not edelim. Öğle saatlerine gelindiğinde delege çoğunluğu sağlandı ve oturum açıldı. 4 adayın konuşması sırasında alkışlar seçimin taraflarını, delege çoğunluğunun kimde olduğunu gösterdi. Ahmet Arıkan’dan sonra en fazla alkışı Murat Aydoğdu alsa da salonda alkışlayanların sayısı aldığı oyun çok altındaydı. Tabii ki o anda salonda olmayanlar olduğu varsayılabilir ama durum bundan ibaret değil. Murat Aydoğdu’ya oy veren işçilerin bir bölümü ne bir heyecan duyuyorlar ne de bir sendika platformunu, anlayışını savunuyorlardı. Bir grup “militan” delegenin dışında Aydoğdu’nun ekibi, sessizce gelip oy kullanıp, görünmeden gittiler. Attıkları oyu savunacak durumda değillerdi. Konuşmalara kısaca değinmeden hemen önce Arıkan’ın konuşması sırasında işçilerin güçlü bir heyecan duyduklarını, birbirlerini çekiştirdiklerini ve bu seçimi belediye ile işçiler arasında bir seçim olarak gördüklerini hissedebildik. Alkışlarla kesilen konuşmalar, heyecandan yanlış yerlerde slogan atanlar, birbirlerini sakin olmaya çağıranlar ve sarılanlar. İşçiler kendi sendikal platformlarını heyecanla savunuyorlardı ki bu da bütün salonun havasını konuşmaların ardından değiştirdi.

    İŞÇİLERİN GÖZÜNDE İTİBAR KAYBETMİŞ BİR ADAY

    İlk sözü mavi listeden Mahmut Şengül aldı. Mahmut Şengül, işçiler tarafından “Olağan kongrenin ardından hemen şubeyi yıpratmak için çalışmaya başlayan, aslı astarı olmadığı sonradan ortaya çıkmış bir sürü kara propaganda yapan, koltuk kapmak için her yolu deneyebilen bir aday” olarak tanımlanıyor. Bu nedenle de itibar kaybetmiş bir aday. Murat Aydoğdu’nun listesiyle doğrudan birleşememesinin nedeni bu itibar kaybının görünür olması ve birleştiğinde bazı delegelerin, “Murat Aydoğdu’ya patronun adayı diyordun, ne oldu” diye sorgulayacağını bilmesi. Mahmut Şengül’ün delegelerinin az olması salondaki konuşmasına yansıdı ve tansiyonu yükseltmeyen, sözleşmedeki bazı teknik detaylara ve kendince nasıl çözüleceğine yönelik atıflarla geçti. Örneğin ücret farklarını gidermek için belediyeden bir komisyon talep etmek ve işçilerden oluşan bir komisyonla bu farkları gidermek için çalışmak ve bir dahaki sözleşmeye bunu çözmüş bir sendika olarak oturmak. Asgari ücret farkı, disiplin yönetmeliğinde iş güvencesine dair göndermelerle, kendi listesine oy istemekten daha çok, beyaz listeye oy verenlerin kafasını karıştırmayı amaçladı.

    MOR LİSTE BİR PLATFORM SUNAMADI

    Daha sonra konuşan mor listenin adayı Veda Ağar ise kadınların temsiliyetinin önemine dair bir konuşma yaptı. Bu konuşmada ise neden bir olağanüstü kongreye gidildiği, sendikaya karşı gerçekleştirilen bu operasyonda hangi tarafta olduklarına ilişkin hiçbir şey yoktu. Mor listenin çevresindeki 15 kadar işçi ve delegenin coşkusu dışında, bu konuşmanın salonda bir platform açamadığını söyleyebiliriz. Öyle ki işçiler bu bölünmede mor listenin taraf olmamasını, tedirginlikle karşıladılar ve patronların listesinin kazanmasını önünü açacak her bölünmeye itiraz ettiler. Seçim sonuçlarına da bu tutum yansıdı ve mor listenin oy sayısı 8’de kaldı.

    "OLAĞANÜSTÜ SÜREÇ" GEÇİŞTİRİLDİ

    Murat Aydoğdu’nun konuşması, herhangi bir sendika toplantısı gerçekleştirilebilecek öze dair bir şey söylemeyen, hamaset dolu bir konuşmaydı. 7 ay önce gerçekleştirilmiş bir kongrenin belediye ve genel merkez desteğiyle yenilenmesini “Tabanın olağanüstü kongre istediğini ve kendilerinin de bu çağrıya uyduklarını” söyleyerek geçiştirdi. Oysa Evrensel’de yayımlanan işçi mektuplarına da yansıyan biçimiyle kongrenin hemen ardından, sözleşmenin uygulanması için mücadele eden sendikanın faaliyetini engellemek için belediye ile birlikte harekete geçtikleri biliniyordu. Murat Aydoğdu’nun listesi kongre salonunu, birleşmeyen listeleri tabanda birleştirmek, Mahmut Şengül’ün ekibiyle gizli bir ittifak zemini yaratmak için kullandı. O yüzden aldığı 101 oy, “Birleşebileceği herkesle birleştiğinin” de bir göstergesi.

    PATRONA KARŞI SINIF VURGUSU

    Seçimlerden önceki son konuşmayı nasıl bir sendika için mücadele ettiklerini, seçimlerden bir hafta önce yayımladıkları platformla ilan eden beyaz liste adına Arıkan yaptı. Arıkan, konuşmasında aylardır, işçilerin hakları için mücadele ettiklerini, işten atmalara karşı Ataşehir Belediyesi önünde eylemler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak başladı. Arıkan, “Kim seçilirse seçilsin seçildiğinin hemen ertesi günü, o şubenin altını oymayacağız, aldığımız oy kadar imza toplayıp, olağanüstü kongre peşinde koşmayacağız” diyerek, kendilerine yapılanı yapmayacaklarını, sendikayı çalışamaz hale getirmeyeceklerini belirtti. Belediyenin, patronun sendikası için değil, sınıf sendikacılığı için, işçilerin ekmek mücadelesi için burada olduklarının altını çizdiği konuşması sık sık delege işçilerin sloganlarıyla kesildi. “Dik dur eğilme, işçiler seninle”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganlarının atıldığı salonda, “Hak hukuk adalet” sloganlarını, öncü işçilerin ısrarla, “Hak, hukuk, adalet, işçilerle gelecek”, şeklinde düzeltip attırmaları da görülmeye değerdi.

    Delegelerin oy kullanma işleminin bitmesinin ardından, seçim sonuçlarının açıklanması da delege işçilerin alkış ve sloganlarıyla karşılandı. Beyaz liste 117 oy alırken, turuncu liste 101, mavi liste 17, mor liste 8 oy aldı. Seçimlerin ardından yaptığı kısa konuşmada, tüm delegelere teşekkür eden ve mor listeyi ayrıca tebrik eden Arıkan’ın, iradesi yok sayılan işçilerin kazandığını belirtmesi, eksiklikleri gidermek üzere daha çok mücadele edeceklerini, daha çok çaba harcayacaklarını ifade etmesi önemliydi.

    Olağanüstü kongre süreci böylece beyaz listenin güvenoyu almasıyla, daha çok işçiye, delegeye kendini, sendikal platformunu anlatmak için kullanmasıyla son buldu.

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