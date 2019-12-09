Adalet Bakanı Gül'e "daha kaç suçlu aramızda?" sorusu

Türkiye, Ceren Özdemir cinayetinin öfkesini yaşarken, katilin emniyetteki ifadesinde iki defa cezaevinden kaçtığını itiraf etmesi, kamuoyunda bir başka sorunun tartışılmasına neden oldu: Cezaevinden kaçmak bu kadar kolay mı?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Emir, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, cezaevlerinden firarları gündeme getirdi. Emir önergede, Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’un, 2018 Şubat'ta Rize Kapalı Cezaevinden, 28 Ekim 2019'da geçtiği açık cezaevinden de 30 Kasım'da firar ettiğinin ortaya çıkmasıyla, açık cezaevlerinin işleyişinin tartışma yarattığına dikkat çekti.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye’de 76 açık ve 7 kadın açık cezaevi bulunduğunu belirten Emir, Adalet Bakanlığının 2019 verilerine göre cezaevleri toplam nüfusunun 264 bin olduğunu, dönem dönem tutuklu ve hükümlüler ile ilgili resmi verilerin kamuoyuna açıklanmasına rağmen, ceza ve tevkifevlerinden firar eden kişi sayısına ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti.

Son 5 yılda ve yıllar itibariyle ceza ve tevkifevlerinden firar eden kişi sayısını, bunların kaçının kadın, kaçının erkek olduğunu soran Emir, Bakan Gül'den şu sorulara da yanıt istedi:

Son 5 yılda ve yıllar itibariyle ceza ve tevkifevlerinden firar edenlerin kaçı yakalanmıştır?

Firar edenlerin ceza ve tevkifevlerine göre dağılımı nedir?

(Ankara/EVRENSEL)

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