Ali Tütmez mezarı başında anıldı: Yeri doldurulamaz bir boşluk

Dersim'de iki yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Emek Partisi (EMEP) Dersim İl Örgütü Üyesi Ali Tütmez, mezarı başında anıldı. Anmaya, ailesinin yanı sıra EMEP il yöneticileri, EMEP MYK Üyesi Yusuf Karataş, EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, EMEP üyeleri ve Tütmez'in sevenleri katıldı.

"İYİ BİR BABA, YOLDAŞ, KARDEŞ"

Mezar başında yapılan anmada konuşan EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale, Tütmez için, "Mütevazı, iyi bir baba, iyi bir kardeş, iyi bir yoldaş. Yeri dolduruamaz bir boşluk." ifadelerini kullandı.

Tütmez'in en önemli mücadele anlarında partisinin yanında olduğunu ve bundan bir nebze dahi şüphe duymadığını ifade eden Taşkale, "Partimizin arşivindeki neredeyse bütün fotoğraflarda parti bayrağıyla en önde olduğu görülür. Ali Abi, her daim parti fikrini savunan, bu fikrin insanı gibi yaşayan bir yoldaştı. Bugün Ali Tütmezlere dünden daha çok ihtiyaç var. Ali abi en sıradan bir görevi bile layıkıyla yerine getiren bir arkadaşımızdı. İki yıl geçti ama mücadelemizin içinde, hep yanımızda, sadece ölüm yil dönümünde değil her daim bizimle Ali Tütmez. İyi ki Ali abiyle birlikte mücadele etme şansına sahip olmuşuz" diye konuştu.

Ailesi adına konuşan Çetin Tütmez, yoldaşlarının hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını, bundan dolayı da ailesi adına teşekkür ettiğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

(Dersim/EVRENSEL)

Ali Tütmez mezarı başında anıldı

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