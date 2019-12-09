TOHAV Başkanı Erdem: İşkence mağduru işkencecisine ifade vermek zorunda kalıyor

TOHAV Başkanı Didar Erdem, “İşkence yapıldığına ilişkin şikayet edenlerin ifadeleri polis tarafından alınıyor. Şikayetçi olan kişinin işkenceyi gördüğü yerde yine polise ifade verecek olması şikayetçi olmaktan çekinmesine sebep olabiliyor” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ile birlikte Türkiye genelinde kolluk güçleri tarafından yapılan kötü muamele ve işkence vakalarında ciddi bir artış yaşandı. İnsan Hakları Derneğinin (İHD) verilerine göre OHAL’in sürdüğü 2017 yılında 427’si gözaltında kaba dayak ve diğer yöntemlerle, 1855 kişi ise gözaltı yerleri dışında ve güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösterilerde olmak üzere toplam 2 bin 682 kişi işkence ve kaba muameleye maruz kaldı. Yine Türkiye İnsan Hakları Vakfının (TİHV) verilerine göre 2016 yılında 487 kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. İHD’nin 2018 yılına dair hazırladığı Türkiye insan hakları ihlalleri raporuna göre ise; yıl içerisinde 32’si çocuk olmak üzere 673 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yine resmi görevlilerce 4 bin 513 kez işkence, kötü muamele, onur kırıcı davranışta bulunuldu.

"İŞKENCEYİ ÖNLEME POLİTİKASI YOK"

Türkiye’nin işkence ve kötü muameleyi somut olarak “önleme” politikasının bulunmadığını belirten Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Başkanı Didar Erdem, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun işkence ve kötü muamele suçlarının faillerinden bahsederken ‘Etik ve kanuna uygun davranmayan, yanlış davranışlar içinde olan kişiler’ ifadesini kullanmasını hatırlatarak “Yetkililerin söylemleri bazen caydırıcılık bir yana suça teşvik edebiliyor. İşkence yalnızca etiğe aykırılık ile açıklanabilecek veya yorumlanabilecek basit bir davranış değildir, mutlak yasaktır ve suçtur, bu suçu işleyen kişiler suçun failidir ve cezalandırılmaları gerekir.

İşkence gören kişinin önünde iki seçenek olduğunu ifade eden Erdem, bunlardan birincisinin doğrudan savcılığa başvurmak olduğunu ikincisinin ise karakola başvurmak olduğunu söyledi. Uygulamada ise çoğunlukla her iki şikayet türünde de kişinin ifadesi polis aracılığıyla alındığını sözlerine ekleyen Erdem, “Zaten dosyalarda etkili ve hızlı bir soruşturma süreci yokken, şikayetçi olan kişinin işkenceyi gördüğü yerde yine polise ifade verecek olması şikayetçi olmaktan çekinmesine sebep olabiliyor” dedi. (İstanbul/MA)

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