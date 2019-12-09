Türkiye silah satış cirosunu artırıyor: ASELSAN ve TUSAŞ ilk yüze girdi

Stocholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI), en yüksek cirolu yüz silah şirketinin yer aldığı 2018 listesine Türkiye’den iki şirket girdi. İlk beşte ise ABD’li şirketler yer aldı.

DW’nin haberine göre, Türkiye’nin büyük bir bölgesel güç haline gelme hedefi doğrultusunda silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi. İlk yüze giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

SIPRI raporuna göre askeri elektronik şirketi ASELSAN silah satışlarını yüzde 41 oranında artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara yükseltti. ASELSAN uluslararası alanda en büyük yüz silah satıcısı arasında 54’üncü sırada yer alırken yüzde 0.5’lik artışla 1 milyar 100 milyon dolarlık ciro yapan TUSAŞ 84’üncü sırada bulunuyor.

Raporda, başka çok sayıda Türk silah üreticisinin de 2018 yılında önemli büyüme kaydettiği, ancak ilk yüz arasına giremediği belirtildi. En yüksek cirolu 100 şirket arasında ABD ve Avrupa’dan 70 şirket yer alırken bu şirketlerin toplam cirosu 2017’ye göre yüzde 5.2 artarak 348 milyar dolara yükseldi. (HABER MERKEZİ)

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