Suriye'de kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili haberi yayımlanmayan muhabir istifa etti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW), 2018’de Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da Suriye hükümeti güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair raporunun "kasıtlı olarak çarpıtıldığını" ileri süren WikiLeaks belgesiyle ilgili haberi yayımlanmayan Newsweek Muhabiri Tarık Haddad istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Tarık Haddad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sızdırılmış OPCW belgesi hakkında haber değeri taşıyan ifşaatları yayımlama girişimlerimin hiçbir geçerli gerekçe olmadan reddedilmesinin ardından Newsweek’ten istifa ettim" ifadelerini kullandı.

"HABER DEĞERİ TAŞIYORDU"

Sputnik’in aktardığına göre Haddad, paylaşımında şunları söyledi:

"Gerçekten de doğru olmasına rağmen, ABD hükümeti için rahatsız edici olan bilgilerin kaldırıldığı başka bir vakadan elde edilen kanıtlara ek olarak, hikayeyi ne şekilde örtbas ettiklerine dair kanıtlar topladım"

Haddad, editörüne sızıntı hakkındaki haberinin neden yayımlanmadığını sorduktan sonra hakkında yasal işlem başlatılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

WikiLeaks, geçtimiz haftalarda yaptığı ifşaatında ABD, İngiltere ve Fransa’nın Duma’daki hava saldırıları hakkında OPCW tarafından yapılan soruşturmaların çarpıtıldığını gösteren bir e-posta yayımlamıştı. E-postanın içeriğine göre OPCW uzmanı, çalışma arkadaşlarının Duma’daki saldırılar hakkındaki bilgileri kasıtlı olarak çarpıttığını ve araştırma ekibinin Batılı güçlerin saldırısı sonrası sahada elde ettiği bulguları değiştirdiğini ileri sürüyordu. (DIŞ HABERLER)

Guta için kimyasal silah incelemesi

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