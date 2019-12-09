Tiroid kanseri hasta tutuklu Cihat Özdemir’in infazının ertelenmesi talebi

Tiroid kanseri hastası mahpus Cihat Özdemir’in ailesi ve arkadaşları, tedavinin tamamlanması için infazın ertelenmesini istedi. Aile, Özdemir'e vücudundaki diğer tümörler için bir yıl sonrası için randevu verilmesine de tepki gösterdi.

Hasta mahpus Cihat Özdemir, yakalandığı tiroid kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. 19 yıldır Kırıkkale F Tipi Cezaevinde tutulan Özdemir’in sağlık durumu ciddiyetini korurken ailesi ve arkadaşlarının oluşturduğu “Cihat Özdemir’e Ses Ol Komitesi”, Özdemir’in cezasının ertelenmesini istedi.

Özdemir'in ailesi ve arkadaşları İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde düzenledikleri basın toplantısında, Özdemir'in durumunu gözler önüne getirdi. İHD yöneticileri ve Şair Ahmet Telli'nin de katıldığı toplantıda komite adına açıklamayı yapan Umut Deniz, Türkiye’deki cezaevlerinin, koşulları ve sağlık hizmetleri nedeniyle tutuklular için katmerli bir cezalandırma sistemi olduğunu söyledi. İHD verilerine göre son 17 yılda cezaevlerinde 3 bin 500 hastanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Deniz, 457’si ağır, bin 333 hastanın da hala cezaevlerinde bulunduğunu dile getirdi.

"KANSER BEYNE VE BÖBREKLERE SIÇRADI"

Cihat Özdemir’in bir buçuk yıl önce hapishane doktoru tarafından tiroid kanseri şüphesiyle bir üniversite hastanesine sevk edildiğini aktaran Deniz, muayeneler sonucunda Özdemir’in ameliyat olması için Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevkinin yapıldığını ifade etti. Deniz, Yüksek İhtisas Hastanesi’ndeki doktorun “Bunlar herkeste olan şeyler, bir şey olmaz” diyerek Özdemir’i geri gönderdiğini söyledi. Rahatsızlıkları devam eden Özdemir’e bir ay önce yapılan muayene sonucunda tiroid kanseri teşhisi konulduğunu belirten Deniz, “Maalesef kanser beyne ve böbreklere sıçramış. Bir buçuk yıl önce rahatça tedavi edilebilecek bir hastalık bugün Cihat’ın hayatını tehdit eden bir aşamaya gelmiştir” dedi.

BİR YIL SONRAYA RANDEVU VERİLDİ

3 Aralık günü tiroid bezlerinden ameliyat olan Özdemir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade eden Deniz, vücudunda bulunan diğer tümörler için bir yıl sonrasına randevu verilmesini de eleştirdi. Deniz, halen Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan Özdemir'in bir ay sonra tekrar cezaevine gönderileceğini de dile getirdi. Özdemir’in tedavi sürecini sağlıklı koşullarda, ailesinin ve arkadaşlarının yanında geçirebilmesi için infazının ertelenmesini talep eden Deniz, “Cihat Özdemir için yapacaklarımız aynı zamanda tüm hasta tutsakların durumuna dikkat çektiğimiz, onların durumları hakkında kamuoyunda duyarlılık yaratabildiğimiz ölçüde anlam bulacaktır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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