09 Aralık 2019 16:03

Asgari ücretli eğitime 5 lira, bir öğüne 1,5 lira, kiraya 1000 lira ayırıyor

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi raporuna göre asgari ücretli çocuk başına eğitim için ancak 5 TL, bir boğaz için öğün başına günlük 1,5 TL ayırabiliyor.

Bakırköy Pazar Alanına düzenlenen yürüyüş

Fotoğraf: Evrensel

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    DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), raporuna göre asgari ücretli kasım ayında eline geçen ücretle gıdaya günlük 18 TL ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 4,5 TL, öğün başına bu tutar sadece 1,5TL düzeyinde.

    2018 yılı TÜİK tüketim araştırması sonuçlarına göre en yoksul yüzde 20’lik gelir grubu (Tek gelirli bir asgari ücretli ailesi bu dilimde yer alıyor) gelirinin ancak yüzde 26,8’ini gıda harcamalarına ayırıyor.

    Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimi dahil aylık 2 bin 20 TL’lik gelirinden (Vergi dilimi için gelir kaybı sonrasında) gıda için günlük ayırdığı 18 TL ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda.

    SEFALET SADECE SOFRADA DEĞİL!

    TÜİK madde fiyatları istatistiklerine göre kasım 2019 tarihi itibari ile Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 999 TL’yi bulurken, asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabildiği tutar sadece 410 TL olarak hesaplandı. Buna göre asgari ücretli, sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda kalıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız konutlarda da asgari ücretliyi bulmaya devam ediyor.

    ASGARİ ÜCRETLİ BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİLE BİNEMİYOR

    Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkanı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2,46 TL olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay sadece 2,1 TL, bu tutarla sadece tek yön bilet alınabiliyor.

    KÜLTÜRE AYLIK PAY: 7 LİRA!

    Kültür ve eğlence için ayrılabilen pay toplamda aylık sadece 7,2 TL. Sinema biletinin ortalama 20 TL, tiyatro biletinin ortalama 42 TL olduğu Türkiye’de asgari ücretli sinema ya da tiyatroya da gidemiyor.

    ÇOCUĞA DEFTER-KALEM YOK!

    Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına teslim edilen eğitim koşullarında, asgari ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Asgari ücretlinin çocuğunu okutması, aylık çocuk başına 5 TL’lik ayrılan pay ile yokluktan dolayı neredeyse mucizedir.

    BİR BUZDOLABI İÇİN 83 AY ÇALIŞ

    Asgari ücretlinin Kasım 2019’da ortalama fiyatı 3 bin 53 TL olan bir buzdolabını alması için, ev aletlerine ayırabildiği 37 TL ile 83 ay çalışması gerekiyor. Özetle asgari ücretliden, her aile ferdi için bir öğün başına 1,5 TL ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için 83 ay çalışması, 608 TL’ye barınması ve ısınması, çocuk başına 5 TL’lik eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi beklenmektedir.

    BİSAM raporunda, işçilerin talebi, “Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması” olarak ifade edildi. Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artışından pay almamasının, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına geldiği belirtilen raporda, “Gelir dağılımını düzeltici bir rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir” denildi.

    ASGARİ ÜCRETLİ NEYE NE KADAR AYIRABİLİYOR?

    Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretlinin kasım 2019’da geliri ile yapabildiği harcamalar (aylık) (dar) Ortalama şöyle oldu:

    Madde Grupları

    Harcama Tutarı (TL)

    Gıda ve Alkolsüz İçecekler

     580

    Alkollü İçecekler ve Tütün

    101

    Giyim ve Ayakkabı

    83

    Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar

    635

    Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri

    120

    Sağlık

    46

    Ulaştırma

    189

    Haberleşme

    64

    Eğlence ve Kültür

    42

    Eğitim

    10

    Lokanta ve Oteller

    87

    Çeşitli Mal ve Hizmetler

    63

    (EKONOMİ SERVİSİ)

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