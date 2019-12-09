Asgari ücretli eğitime 5 lira, bir öğüne 1,5 lira, kiraya 1000 lira ayırıyor

DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), raporuna göre asgari ücretli kasım ayında eline geçen ücretle gıdaya günlük 18 TL ayırabiliyor. Buna göre asgari ücretlinin üç öğün için kişi başına ayırabildiği tutar 4,5 TL, öğün başına bu tutar sadece 1,5TL düzeyinde.

2018 yılı TÜİK tüketim araştırması sonuçlarına göre en yoksul yüzde 20’lik gelir grubu (Tek gelirli bir asgari ücretli ailesi bu dilimde yer alıyor) gelirinin ancak yüzde 26,8’ini gıda harcamalarına ayırıyor.

Eşi çalışmayan ve 2 çocuklu bir asgari ücretli, asgari geçim indirimi dahil aylık 2 bin 20 TL’lik gelirinden (Vergi dilimi için gelir kaybı sonrasında) gıda için günlük ayırdığı 18 TL ile hem eşinin hem kendinin hem de çocuklarının karnını doyurmak zorunda.

SEFALET SADECE SOFRADA DEĞİL!

TÜİK madde fiyatları istatistiklerine göre kasım 2019 tarihi itibari ile Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 999 TL’yi bulurken, asgari ücretlinin kira (gerçek ve izafi kira) için ayırabildiği tutar sadece 410 TL olarak hesaplandı. Buna göre asgari ücretli, sağlıksız bir çevrede, kentsel donatı hizmetlerinin en az olduğu, deprem riski altındaki konutlarda yaşamak zorunda kalıyor. Sefalet sadece sofrada değil, sağlıksız konutlarda da asgari ücretliyi bulmaya devam ediyor.

ASGARİ ÜCRETLİ BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİLE BİNEMİYOR

Asgari ücretlinin, çalıştığı işyerinin servis imkanı yoksa işyerine ulaşımı bile büyük bir sorun. Tek bir belediye otobüs biletinin Türkiye ortalamasında 2,46 TL olduğu koşullarda, asgari ücretlinin ulaşım için ayırabildiği günlük pay sadece 2,1 TL, bu tutarla sadece tek yön bilet alınabiliyor.

KÜLTÜRE AYLIK PAY: 7 LİRA!

Kültür ve eğlence için ayrılabilen pay toplamda aylık sadece 7,2 TL. Sinema biletinin ortalama 20 TL, tiyatro biletinin ortalama 42 TL olduğu Türkiye’de asgari ücretli sinema ya da tiyatroya da gidemiyor.

ÇOCUĞA DEFTER-KALEM YOK!

Isınma, bakım, onarım, temizlik ve hatta kadro eksikliği nedeni ile öğretmen ihtiyacı, kaynak yokluğu bahanesi ile velilerin ödediği katkı paylarına teslim edilen eğitim koşullarında, asgari ücretli çocuğuna defter kalem bile alamayacak durumda. Asgari ücretlinin çocuğunu okutması, aylık çocuk başına 5 TL’lik ayrılan pay ile yokluktan dolayı neredeyse mucizedir.

BİR BUZDOLABI İÇİN 83 AY ÇALIŞ

Asgari ücretlinin Kasım 2019’da ortalama fiyatı 3 bin 53 TL olan bir buzdolabını alması için, ev aletlerine ayırabildiği 37 TL ile 83 ay çalışması gerekiyor. Özetle asgari ücretliden, her aile ferdi için bir öğün başına 1,5 TL ile karnını doyurması, 1 buzdolabı için 83 ay çalışması, 608 TL’ye barınması ve ısınması, çocuk başına 5 TL’lik eğitim harcaması ile çocuklarını yetiştirmesi beklenmektedir.

BİSAM raporunda, işçilerin talebi, “Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması” olarak ifade edildi. Asgari ücretin ekonomik büyüme ve verimlilik artışından pay almamasının, üretilen kaynakların belirli ellerde toplanması anlamına geldiği belirtilen raporda, “Gelir dağılımını düzeltici bir rol oynaması beklenen asgari ücretin, açlık sınırının bile altında belirlenmesi vicdanları zedelemektedir. Asgari ücretin, temel gereksinimleri karşılayacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir” denildi.

ASGARİ ÜCRETLİ NEYE NE KADAR AYIRABİLİYOR?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu bir asgari ücretlinin kasım 2019’da geliri ile yapabildiği harcamalar (aylık) (dar) Ortalama şöyle oldu:

Madde Grupları Harcama Tutarı (TL) Gıda ve Alkolsüz İçecekler 580 Alkollü İçecekler ve Tütün 101 Giyim ve Ayakkabı 83 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar 635 Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri 120 Sağlık 46 Ulaştırma 189 Haberleşme 64 Eğlence ve Kültür 42 Eğitim 10 Lokanta ve Oteller 87 Çeşitli Mal ve Hizmetler 63

(EKONOMİ SERVİSİ)

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