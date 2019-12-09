İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım'dan bu yana 71 IŞİD militanı ülkelerine gönderildi.

IŞİD militanlarının ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda, 11 Kasım-9 Aralık tarihlerinde 18 Alman, 11 Fransız, 2 Belçika, 2 Hollanda, bir Danimarka, bir Avustralya, bir İngiliz, bir ABD, bir İrlanda ile diğer uyruklardan 71 IŞİD'li, Türkiye'den sınır dışı edildi.

Suriye'de yakalanan IŞİD'lilerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanırken, detaylı mülakatlarda sona yaklaşıldığı ve ilgili ülkelerle temas kurulduğu öğrenildi. (AA)