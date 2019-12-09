Hasan Cemal’in yazısına takipsizlik

T24 Yazarı Hasan Cemal'in 'Dikta/Diktatör' yazısıyla ilgili 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' kararı verildi. Cumhuriyet Savcılığı, geçen yıl temmuz ayında başlatılan soruşturmada, ‘suçun unsurları oluşmadığı’ gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığını kaydetti. Kararda “Söz konusu paylaşım ve şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi” denildi.

NE OLMUŞTU?

Hasan Cemal’in, T24’te yayımlanan 12 Ağustos 2015 tarihli "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" ve 7 Eylül 2015 tarihli “Heyy sen!” başlıklı yazılarına dair de "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Savcılar Umut Tepe ve Emin Aydinç, bu soruşturmalarda takipsizlik kararı vererek dava yoluna gidilmesine yer olmadığına hükmetmişlerdi.

Hasan Cemal, başlatılan soruşturmayla ilgili İstanbul Adliye Sarayı’nda verdiği ifadede kaleme aldığı yazının ‘suç olmadığını’ belirterek şunları söylemişti: "Bu yazı, ifade özgürlüğümü kullanmaktır. Bu yazı ifade özgürlüğümü savunmaktır. Bu yazı, eğer bir ülkede suç unsuru haline getiriliyorsa, o ülkede ifade özgürlüğü yok demektir. O ülkede hukukun üstünlüğü yok demektir. Ve o ülkede demokrasi yok demektir. Ben bu yazımı bugün de özgürlük ve hukuk adına savunuyorum. Şimdi bu konuda bir karar vermek durumunda olan sizsiniz Sayın Savcı. Siz ne diyorsunuz? İfadem bundan ibaret, teşekkür ederim." (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Hasan Cemal'in yurt dışı yasağı kaldırıldı