Erdoğan’dan Macron’a: Sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı’nda konuştu. Konuşmasında “İslami terör” ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösteren Erdoğan, “Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun, niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun?” dedi. Kadın ve çocuklara dönük şiddete ilişkin de konuşan Erdoğan, “Kadının ve çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet sorununu bitirmeden güçlü aile yapısını inşa edemeyiz” ifadelerini kullandı.

MACRON’A: HADİ ÇÖZ BAKALIM

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan bölümler şunlar:

“NATO'da hâlâ Fransa'nın başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. İslam kelime anlamı itibariyle 'silm' buradan türeyen ve anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Karşımızda susuyor son NATO zirvesinde yine aynı ifadeleri kullanıyor. Ne oldu peki? Paris'te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun, niye onları barış havzası içerisinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

“ŞİDDET SORUNUNU BİTİRMELİYİZ”

Bugün geleceğini tehdit altında görenlerin ortak özelliği aile birliğini zayıflatmış olmalarıdır. Hiçbir telkin bu ülkelerin aile kavramını ayağa kaldırmaya yetmiyor çünkü temel çökmüş durumda. İslam ülkeleri olarak aile kurumumuza ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize de o kadar sahip çıkmış oluruz. Güçlü aile demenin güçlü toplum olduğunu bunun da güvenli gelecek olduğunu tekrar tekrar hatırlamalıyız. Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken problemlerden biridir. Kadının ve çocuğun uğradığı ruhsal ve fiziksel şiddet sorununu bitirmeden güçlü aile yapısını inşa edemeyiz.” (HABER MERKEZİ)