09 Aralık 2019 14:55
Son Güncellenme Tarihi: 09 Aralık 2019 16:24

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını yapacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin" diye konuştu.

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2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bileşenleri toplantı masasında.

Fotoğraf: Esra Hacıoğlu/AA

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    2 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak. Görüşmeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TİSK ve Türk-İş arasında yapılıyor. DİSK geçtiğimiz günlerde asgari ücretin 3 bin 200 lira olması gerektiğini açıklarken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açlık sınırında asgari ücrette ısrarcı. Ergün Atalay gazetecilerin asgari ücret ile ilgili soruları üzerine, "Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin' dedim" açıklaması yaptı. Patronlar ise asgari ücretliye ekmeği bile çok gördü.

    ATALAY: 2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA BİR RAKAM GETİRMEYİN

    Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Adapazarı'nda Türkiye Vagon Sanayii Fabrikası'nı ziyareti sırasında gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularını yanıtladı. Atalay, "Asgari ücreti komisyon yapıyor, yarın toplanacaklar. Ben asgari ücretle ilgili söyleyeceğimi söyledim. Yoksulluk sınırı var, açlık sınırı var bir de yaşam maliyeti var. Benim ifadem şu oldu; yaşam maliyeti, resmi bir rakam 2 bin 578 lira. Komisyona dedim, 'Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin'. Üstünde olursa komisyon otururlar, ortak karar verecekler. 'Ama ben Türk-İş olarak bu açıklanan rakamın altında olmam' dedim. Bu ülkede 7 milyonu ilgilendiriyor, çoluğu çocuğu, 20 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu ilgilendiriyor. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız" diye konuştu. 

    Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin talep ve önerilerini açıklayan DİSK ise 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında asgari ücretin net 3 bin 200 TL olması gerektiğini duyurmuştu.

    TİSK, TÜİK’İN YÜZDE 10’LUK GIDA ENFLASYONUNU DAHİ KABUL ETMİYOR

    AA’ya konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise asgari ücret tespitinde ‘iş gücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun’ da dikkate alınması gerektiğini savundu. Koç, “TÜİK’in yapmış olduğu salt gıda harcaması hesaplamasından yola çıkarak Komisyona asgari ücret hesaplaması sunması son derece yanlış. TÜİK’in komisyondaki görevi yönlendirmek değil, tüm unsurları dikkate alarak bize veri sağlamak olmalıdır” dedi.

    TÜİK, gıda enflasyonunu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.13 olarak açıklamıştı.

    "DÜŞÜK BİR ARTIŞI KABUL ETMİYORUZ"

    Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da resmi enflasyon (yüzde 10.5) ile halkın enflasyonu arasında bariz bir fark bulunduğunu belirterek, vatandaşların hissettiği ve yaşadığı enflasyonun açıklanan enflasyondan daha yüksek olduğunu söyledi.

    Bekar bir işçinin aylık yaşam maliyeti olan net 2 bin 578 liranın önemli bir eşik olduğunu ifade eden Irgat, şunları kaydetti: “Ülkenin ekonomik şartları gerekçe gösterilerek asgari ücrette yapılacak düşük bir artışı kabul etmiyoruz. Çünkü kurumlar, resmi rapor ve açıklamalar ekonomideki olumlu gelişmelere işaret ediyor. Komisyondan talebimiz, çalışanların aileleriyle birlikte geçinebileceği bir ücreti, asgari ücret olarak belirlemesidir.”

    ASGARİ ÜCRET TESPİTİNDE İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

    İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yarın ikinci toplantısını yapacak. Asgari ücret doğrudan 7 milyona yakın işçiyi ilgilendiriyor.

    İlk toplantısını 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Komisyon, ikinci toplantısını yarın işçi tarafını temsil eden Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.

    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

    İşçi ve işveren taraflarının görüşlerinin alınacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

    Komisyonun üçüncü toplantısı 17 Aralık’ta TİSK’te, son toplantı aralık ayının son haftası bakanlıkta yapılacak.

    Asgari ücret, asgari yaşam

    Erkan AYDOĞANOĞLU

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