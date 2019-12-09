Genel-İş, Gaziemir’de TİS hazırlığına başladı

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Gaziemir Belediyesi'nde Belediye İş Sendikasından ayrılıp Genel-İş 2 No’lu Şubeye üye olan belediye çalışanların sözleşme hazırlığı sendikalarıyla birlikte başladı. Birimlerde gezerek çalışmalarını sürdüren şube başkanı Arif Yıldız, “Toplu sözleşmeyi birimlerde işçi arkadaşlarımızla beraber hazırlıyoruz. Son kararı da birlikte vereceğiz” dedi.

"TİS TASLAĞINI İŞÇİLERLE HAZIRLIYORUZ"

Yıldız, “Söz verdiğimiz gibi taslağı birlikte hazırlıyoruz. İşyerlerinde seçilen işyeri komitelerimiz ile bir araya gelerek işçilerin görüş ve taleplerini aldık, taslak oluşturmaya çalıştık. Son noktayı da koyarken işçiyle birlikte koyacağız” diyerek işçilerin de ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını aktardı.

İşçilerin daha önceki toplu sözleşme maddelerinden bile haberi olmadığını ifade eden Yıldız, “Yıllardır işçilerin haklarının uygulanmadığı maddeler vardı, yani toplu sözleşmede olup da uygulanmayan hakları vardı. Bu anlamda işçinin sendikaya, Genel-İş'e daha fazla güvendiğini, o demokratik işleyişi işlettiğimiz için güzel bir durum yaşandı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

ADİL BİR ÜCRET TALEBİ

Mevcut toplu sözleşmenin işçilerden saklandığı açıklayan Yıldız, “Mevcut toplu sözleşmede çocuğu engelli olup da engelli yardımı var, ama işçiler bunu bile bilmiyordu. İlk defa bizim dağıttığımız evrakta gördüler. Yani işçilerden toplu sözleşme saklanmış. Sendikaya yakın olanlar isterse yeni iş başı yapsın farklı bir ücret uygulanmış. Mesela dört yıldır zam uygulanmayan işçiler var. Daha adil bir ücretlendirme talebi var. Biz bu toplu sözleşmede elimizden geldiği kadar kıdem zammı ve ikramiye taleplerini dile getireceğiz” dedi.

Yıldız son olarak, yasal olarak yetki sürecini beklediklerini ifade ederek, “Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Taslağa son şeklini verdikten sonra işçilere tekrar dağıtıp eklemek istedikleri bir şey var mı diye soracağız. Daha sonra da 13 Aralık’ta işverene ulaştıracağız” dedi.

Temsilci seçimleri de yapacakların belirten Yıldız, “Yeni temsilci seçilecek arkadaşlar ile süreci yürüteceğiz. Nihayetinde orada çalışan arkadaşlarımıza sorarak son kararı vereceğiz” diye konuştu.

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