AKP döneminde arazi tahsis edilen başka vakıf üniversiteleri de var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasındaki İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaşanan tartışmalar sürüyor. Taraflar süreçle ilgili birbirlerine yönelik suçlamalarda bulunurken vakıf üniversitelerine yapılan arazi tahsislerinin de “İstanbul Şehir Üniversitesi” ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Verilere göre geçtiğimiz dönemde sadece 5 vakıf üniversitesine 1 milyon 700 bin metrekareden fazla arazi tahsisi yapıldı.

AKP iktidarında irili ufaklı 55 vakıf üniversite açılırken, Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre, son yıllarda açılan ve sahip olduğu geniş alanlarla ön plana çıkan üniversiteler iktidara yakınlığıyla dikkat çekiyor.

TÜRGEV'E 779 BİN METREKARE

Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Hazine'ye ait iki farklı parselden toplamda 779 bin 32 metrekarelik alan 2 Şubat 2015'te “eğitim, öğretim ve öğrenci yurdu” olarak kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı'na tahsis edildi.

O tarihte toplam 606 milyon lira değer biçilen iki arazinin irtifak hakkı 3 milyon TL karşılığında 30 yıllığına TÜRGEV'e verildi. Vakıf tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi 2017 – 2018 eğitim yılında Başakşehir'deki inşa edilen Güney Kampüsü’nde faaliyete başladı.

MEDİPOL 8 YILDA 62 KAT BÜYÜDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi, Türkiye’nin son yıllarda en hızlı büyüyen kurumlarından biri. Medipol, YÖK’ün Haziran 2009’da verdiği izinle İstanbul’da kuruldu. Mayıs 2009’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ‘kamu yararına dönük’ eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla Maliye Bakanlığına devredilen TEKEL’in Unkapanı’nda bulunan binası Temmuz 2009’da Medipol Üniversitesine verildi. 2010’da ise Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nün Beykoz Kavacık’ta bulunan yaklaşık 220 bin metrekarelik arazisi önce Milli Emlak’a devredildi, ardından 49 yıllığına Metropolitan Eğitim ve Sağlık Vakfı Medipol Üniversitesine kiralandı.

Sahip olduğu toplam alan 2012’de 12 bin 500 metrekare olan Medipol Üniversitesi, 2019’a gelindiğinde 778 bin 92 metrekarelik bir alana yayılıyordu.

TEK KOLEJDEN 10 BİN ÖĞRENCİLİ ÜNİVERSİTEYE

AKP döneminde “serpilen” üniversitelere bir diğer örnek ise İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oldu.

Kurucuları arasında Tayyip Erdoğan, Nevzat Yalçıntaş, Muammer Güler, Kadir Topbaş, Ahmet Davutoğlu, Kemal Unakıtan, Korkut Özal, Numan Kurtulmuş gibi siyaset dünyasının yakından tanıdığı isimlerin bulunduğu İlim Yayma Vakfı, 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini kurdu. Aynı yıl 9 Kasım'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sultan II. Bayezid-i Veli Vakfına ait olan Halkalı Ziraat Okulunun 357 bin metrekarelik arazisini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıllığına İlim Yayma Vakfına tahsis etti.

TAMİNCE’NİN ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

15 Temmuz sonrası FETÖ soruşturması kapsamında önce kapatılan, daha sonra yeniden açılan GAYE Vakfı’nın sahibi olduğu Uluslararası Antalya Üniversitesi isim değiştirerek Antalya Bilim Üniversitesi adını aldı. Değişim sırasında, kamuoyunda hakkında FETÖ konusunda çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Fettah Tamince, hem Üniversite’nin, hem de GAYE Vakfı’nın Başkanlığı görevinde kaldı. Antalya’nın ilk vakıf üniversitesi olan Antalya Bilim Üniversitesi, 14 Mayıs 2010 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir kanun teklifi ile kuruldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, devletin tahsis ettiği arazi üzerinde kurulan Antalya Bilim Üniversitesi'nin 278 bin metrekaresi açık, 46 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 324 bin metrekare alana sahip.

ÜMRANİYE’DE 80 DÖNÜM

Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine kampüs için İstanbul Ümraniye'de 80 dönüm arazi tahsis yapıldı. İlçedeki son büyük parsellerden biri alan Diyanet Vakfı'na üniversite kampüsünü ise 43 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen iş insanları Remzi Gür ve Aziz Torun ile Ümraniye eski belediye başkanı Hasan Can da yer alıyor.

ERDOĞAN: TAMAMEN TİCARİ ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında yapılan 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında “Vakıf üniversitelerimiz ticari merkez alanına çekilmesini engellemek için hemen bir çalışma yapmalıyız. Adı vakıf ama bilimsel çalışmaları bırakmış öğrencisinin parasına bakıyor. Vakıf üniversitesinin patronlar kendi ceplerini nasıl dolduracak ona bakıyor. Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmış ticari olarak çalışıyorlar” demişti.

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