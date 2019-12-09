Sanatçı Yılmaz Çelik evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı

Hulusi Akar: Tank Palet'in satılması en akıllı, en mantıklı, en makul yol

Milli Savunma Bakanı Akar, Tank Palet'in satılmasına ilişkin "Bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.