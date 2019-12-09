09 Aralık 2019 13:57
Sanatçı Yılmaz Çelik evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı
Sanatçı Yılmaz Çelik Dersim'deki evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Ekran görüntüsü Youtube'un "netd müzik" kanalında yayınlanan "Yılmaz Çelik - Turna" başlıklı videodan alınmıştır.
Dersim’de Sanatçı Yılmaz Çelik’in evine polis baskını düzenlendi. Baskın sırasında polisler tarafından gözaltına alınan Çelik, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çelik’in MKP üyeliği iddiasıyla gözaltına alındığı ve yarın adliyeye çıkarılacağı belirtiliyor.
Öte yandan Çelik’in gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepkiler geldi. (Dersim/EVRENSEL)
YAZARLAR