09 Aralık 2019 13:44
Şırnak'ta patlama: 2 asker hayatını kaybetti, 7 yaralı
Şırnak’ın İdil ilçesinde el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.
Fotoğraf: AA
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 görevlinin hayatını kaybettiği; 7 görevlinin ise yaralandığı ifade edildi.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopterle alınıp İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan 7 askerden 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (HABER MERKEZİ)
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