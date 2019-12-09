HDP’li belediye eş başkanları tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
3 gündür gözaltında tutuklanan Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerinin eş başkanları savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Fotoğraf: MA
Van'da 6 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Muradiye Belediyesi eş başkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi eşbaşkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale Belediyesi Eşbaşkanı Erkan Acar'ın savcılık ifadeleri sona erdi.
İfade işlemleri tamamlanan eşbaşkanlar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. (HABER MERKEZİ)
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