Gözaltındaki eş başkanlar adliyeye getirildi
3 gündür gözaltında tutuklanan Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediyelerinin eş başkanları adliyeye getirildi.
Fotoğraf: MA
Van'da 6 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Muradiye Belediyesi Eş Başkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi Eş Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale Belediyesi Eş Başkanı Erkan Acar, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye getirildi.
3 gündür gözaltında tutulan eş başkanların, savcılık tarafından ifadeleri alınmaya başlanıldı. (HABER MERKEZİ)
HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı
İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eşbaşkanlık sistemine saldırıyorlar
HDP Van milletvekilleri: Türkiye’de artık seçim bitmiştir, bir anlamı kalmamıştır
Diyarbakırlılardan kayyum tepkisi: Ağacı başkan yapsak onu da görevden alırlar