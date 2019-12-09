Gözaltındaki eş başkanlar adliyeye getirildi

Van'da 6 Aralık’ta yapılan ev baskınlarında "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Muradiye Belediyesi Eş Başkanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp Belediyesi Eş Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale Belediyesi Eş Başkanı Erkan Acar, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye getirildi.

3 gündür gözaltında tutulan eş başkanların, savcılık tarafından ifadeleri alınmaya başlanıldı. (HABER MERKEZİ)

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