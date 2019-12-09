09 Aralık 2019 12:09

Ayşe Karaman'ı ilaçla öldürdüğü iddia edilen Doktor Özgür T.'nin duruşması görülüyor

Ankara’da Uzman Doktor Özgür T. tarafından ilaç verilerek öldürüldüğü iddia edilen Ayşe Karaman’ın duruşması görülüyor.

Ayşe Karaman'ın ailesi ve kadınlar, Ayşe Karaman'ın fotoğraflarını ellerine taşıyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Ankara’da Uzman Dr. Özgür T. tarafından anestezi ilaçları verilerek öldürüldüğü iddia edilen Ayşe Karaman’ın duruşması görülüyor. Sanık savunmasına “intihar” tezini gerekçelendirdi. 

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili “Tasarlayarak öldürme” suçundan dava açılan tutuklu sanık Özgür T.'nin yargılandığı dava Ankara Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

    KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU’NUN MÜDAHİLLİK TALEBİ KABUL EDİLDİ

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davaya müdahil olma talebinde bulundu ve sanık avukatları yasal olarak katılma hakları olmadığını aynı zamanda ortada bir kadın cinayeti olmadığını savundu. Platformun müdahillik talebi mahkemece kabul edildi.

    Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Çağdaş Hukukçular Derneği de duruşmayı takip etti.

    SANIK: PROBLEMLERİ VARDI 

    Hazırladığı metne göre ifadesini veren sanık Özgür T., “Ayşe yaptığı işi sevmiyordu ve ailesiyle problemleri vardı. Olay günü başının ağrıdığını ve ağrı kesici getirmemi istedi. Masada bardağı görünce alkol aldığını gördüm. Damar yolundan ağrı kesici ilaç yaptım. Gece ameliyata çağırdılar, hastaneye gittim. 5 sularında tekrar eve gittiğimde kapı açılmadı arkadan kilitlediği için, tekrar hastaneye döndüm. Gece ve sabah aradım ulaşamayınca çilingir çağırdım. Yatak odasına varınca Ayşe’den nabız alamadım. Ayşe öldüğünde yanında olan ilaçlar bana aittir ama ölümüne sebep olan ilaç çantamdan gizlice alınmış ve alkol ile birlikte tepkimeye girerek hayatını kaybetmesine neden olmuş” dedi.

    6 saat içerisinde bozulabilen bir ilaçtan çantanın içinde 4 tüp bulunduğunu ve o gece neden 58 kez aradığını soran Ayşe Karaman'ın avukatı Tuba Gültekin'in sorularına yanıt veren sanık Özgür T., “İlaç bizim deneyimlerimize göre 24 saate kadar kullanılabilir. Başka bir hastadan kalan ilaçları tekrar kullanmak için bulunduruyordum. Merak ettiğim için aradım" dedi.

    DURUŞMA ÖNCESİ KADINLARDAN VE AİLEDEN AÇIKLAMA

    Duruşma öncesi Kadın Meclisleri, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada ilk olarak konuşan Ayşe Karaman’ın babası Adem Karaman kızının intihar etmediğini belirtti. Anne Feride Karaman, “Sonuna kadar savaşacağım, kadın cinayetlerini durduracağız inşallah kızımın canına kıyan cani hakkettiği cezayı alacak, bunu bekliyorum sadece” diye konuştu. 

    Ayşe Karaman’ın avukatı Tuğba Gültekin Ataman ise bir kadının herkesin gözü önünde katledildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Kadınlar bıçaklanıyor veya zehirleniyor biz birçoğunu duymuyoruz ancak kadın cinayetleri devam ediyor. Bunu durdurmanın yegane gücü kadınların tek ses olup mücadele etmesidir. Kadın cinayetlerinde mahkemeler caydırıcı cezalar vermezlerse, ceza indirimleri uygulanırsa kadınlar katledilmeye devam edilir.”

    “BİZ İNANMIYORUZ”

    Son olarak Kadın Meclisleri adına konuşan Mizgin Sünbül, “İntihar etti diyorlar ama biz inanmıyoruz. Şule Çet için adalet sağladık aynısını Ayşe için de sağlayacağız. Kadınları öldürenlere ceza indirimleri veriliyor, ‘artık yeter’ diyoruz. Kadınların korunmadığı her gün bir kadın aramızdan alınıyor. Ceren Özdemir vahşice öldürüldü, öfkeliyiz her gün bir kadın öldürülüyor. Bunun çözümü var gerekli adımlar atılmalı. Takipçisi olmaya devam edeceğiz."

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