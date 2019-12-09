Yüzde 60 görme kaybı olan tutuklu tedavi edilmiyor

Kalkandere L Tipi Cezaevi'nde tutuklu Murat Şimşek, yoğun hak ihlallerine maruz kaldıklarını belirterek, “167 gün açlık grevinde kaldım. Gözlerimde yüzde 60 görme kaybı var. Tedavim yapılmıyor” dedi.

Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Murat Şimşek, cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerini haftalık telefon görüşmesinde annesi Bedia Şimşek'e aktardı. Şimşek ailesi, hak ihlallerine ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesine başvurdu.

Hak ihlallerinin Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası sistematik hale geldiğini belirten tutuklu Murat Şimşek, yaşanan hak ihlallerini şöyle aktardı: “Arama adı altında koğuşlara baskın yapılıyor. Kantinden aldığımız yastık, pil, radyo gibi insani ihtiyaçlarımıza el koyup, yenilerini almaya zorluyorlar. Dışarıdan gelen temel ihtiyaçlarımıza el koyuyorlar. Bu duruma karşı çıktığımızda hakaretlere maruz kalıyoruz. Koğuşlarda 2 yıldır fotoğraf çekemiyoruz, fotoğraf çekmemiz engelleniyor. Gönderdiğimiz mektuplar alıcısına ulaşmıyor. Güvenlik gerekçesiyle hastaneye götürülmüyoruz. Doktor cezaevinde sağlıksız bir ortamda muayene ediyor. Hastane sevkleri genelde yapılmıyor, yapılınca da aylarca sürüyor. 167 gün açlık grevinde kaldım. Gözlerimde yüzde 60 görme kaybı var. Tedavim yapılmıyor. İlgili kurumlardan duyarlılık bekliyoruz.”

“HAK İHLALLERİ SON BULSUN”

Anne Bedia Şimşek, tutukluların ceza içinde ceza yaşadığını belirterek, hak ihlallerinin son bulmasını istedi. Anne Şimşek, “Oğlum 167 gün boyunca açlık grevinde kaldı. Açlık grevinden ötürü gözlerinde sorun var. Tedavisi yapılmıyor. Bizler tüm tutsakların tedavilerinin yapılmasını istiyoruz. Bu hak ihlalleri de son bulsun. Bu zulüm son bulsun” dedi. (Adana/MA)

‘Çıplak arama dayatmasını kabul etmeyen tutuklular darbedildi’

Açlık grevinin ardından cezaevlerindeki sorunlar katmerlenerek büyüyor

AYM: Tutuklunun ölümü yaşam hakkı ihlali

Anneleriyle birlikte cezaevinde olan çocuklara tutuklu muamelesi yapılıyor

Reklam