İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş: Kayyumla eşbaşkanlık sistemine saldırıyorlar

Metin YOKSU

Jandarma ablukasına karşı gösterdiği direnişle gündeme gelen İkiköprü Belde Belediye Eş Başkanı Hatice Taş, halkın 25 yıldır hizmet beklediğini ancak iki dönemdir yapmak istedikleri tüm işlerin kayyum politikasına takıldığını söyledi. Kayyum politikasıyla HDP'nin eş başkanlık sistemine saldırıldığını söyleyen Taş, “Kim ne yaparsa yapsın, bizim mor çizgilerimiz vardır ve bunlara sahip çıkacağız” dedi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediyesinin Eş Başkanı Osman Karabulut, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Batman 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dava gerekçe gösterilerek 7 Aralık’ta görevden uzaklaştırıldı. Karabulut’un yerine aynı gün Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı kayyum olarak atandı. Kayyum atandığı gün jandarma barikatına karşı gösterdiği direnişle gündeme gelen İkiköprü Belediye Eş Başkanı Hatice Taş, kayyumları halk iradesine yapılan darbe olarak değerlendirerek, kayyumların halkın dilini anlayamayacağını söyledi.

HİZMETE KAYYUM ENGELİ

Yaklaşık 25 yıldır İkiköprü'nün AKP başta olmak üzere sistem partileri tarafından yönetildiğini ifade eden Taş, son iki dönemdir HDP'nin yüksek oy oranlarıyla belediyeyi kazandığını söyledi. Halkın 25 yıldır hizmet beklediğini dile getiren Taş, son iki dönemdir yapmak istedikleri tüm işlerin kayyum politikasına takıldığını belirtti.

"HALKIMIZ DAHA DA ÖFKELENİYOR"

Fotoğraf: MA

İkiköprü’de 31 Mart seçimlerinde halkın yüzde 51'inin partilerine oy verdiğini hatırlatan Taş, "Bu da halkın kayyumları veya AKP'yi istemediğinin kanıtı oldu. Fakat devlet bunu hazmedemedi ve jandarma ile belediyeyi ablukaya alarak girdi. Bu AKP devletinin çırpınışıdır" dedi.

Kayyumların halk iradesine darbe olduğunu belirten Taş, halkın, dilini anlamayan kayyumlara karşı boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Taş, "Baskılar ile AKP bizim geri adım atacağımızı sanıyor. Aksine halkımız daha da öfkeleniyor. Kimse bizden geri adım atmamızı beklemesin" diye konuştu.

"AKP'NİN GÖZÜNDE HERKES TERÖRİST"

Saatlerce belediye binasında arama yapıldığını ve birçok evrakın belediyeden götürüldüğünü ifade eden Taş, "Biz ne yaptık ise halkın hizmeti için yaptık. Yaptığımız işin tek bir gayri resmi işlemi yoktur. Her şey kayıt altındadır. Yaptığımız tüm hizmetler kayıtlı ve halkın hizmetidir. AKP'nin gözünde herkes 'terörist' olmuş. Bunu bahane ederek kayyum atıyorlar" diye konuştu.

"EŞ BAŞKANLIK SİSTEMİNE SALDIRI"

Devletin kadınlara tarih boyunca kıymet vermediğini dile getiren Taş, "Bizim kadın partisi olmamız ve kadınlardan yüksek oy almamızı birileri hazmedemiyor. O yüzden HDP'nin eş başkanlık sistemine saldırılar yapılıyor. Ama kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, bizim mor çizgilerimiz vardır ve bunlara sahip çıkacağız. Bu halk gibi biz de kayyumlara karşı demokratik tepkimizi ortaya koyacağız" dedi. (Batman/MA)

HDP’li Muradiye, Özalp, Başkale ve İkiköprü belediyelerine kayyum atandı

Reklam