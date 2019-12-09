Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, rejimi temsil eden başbakan istemiyor

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestoların ardından başbakanın kim olacağı tartışılıyor. Lübnan Devrim Koordinasyon Komitesi, mevcut siyasi rejim içinden birisinin başbakan olmasına karşı olduğunu açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, iş adamı Semir Hatib'in Başbakan Saad el-Hariri ve Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile görüşmesi ve başbakan olmayacağını açıklamasının ardından Komite tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Başbakan Hariri de dahil olmak üzere mevcut siyasi rejimden birisinin başbakan olmasının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Başbakanın belirlenmesi ve hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sürecinde mecliste istişarelerin yapılmaması ve anayasanın ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, başkan ve tüm üyelerinin şeffaflık, vatanperverlik, cesaret, yeterlilik vasfı taşıyacak bir geçiş hükümeti kurulmasında ısrarcı olunduğu kaydedildi.

Komite, söz konusu geçiş hükümetinin, toplumsal sorunları çözmesi ve ekonomik çöküşü durdurması için olağanüstü yetkilerle donatılması gerektiğini vurguladı.

SEMİR HATİB BAŞBAKAN ADAYLIĞINI KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilecek adaylar arasında adı sıklıkla anılan iş adamı Semir Hatib, bu süreçten çekildiğini duyurdu. Başbakan Saad el-Hariri ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya gelen Hatib, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Hatip, siyasi liderlerin Lübnanlılarla birlikte ülkedeki krizi çözüme kavuşturacağını belirterek, "Aday gösterildiğim yolu tamamlayamamaktan ötürü özrümü beyan ediyorum." dedi.

İsminin başbakanlık için anılmaya başladığında pek çok arkadaşı ve siyasetçinin güzel temennileriyle karşılaştığını kaydeden Hatib, "Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Saad el-Hariri ile bana güvenen tüm liderlere teşekkürlerimi sunmayı fırsat bilirim." diye konuştu. Hatib, son iki haftada ilgililerle bir dizi görüşmeler yaptığını, bu sırada bazı kesimlerin kendisi için olumsuz bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi.

Güçlü Lübnan, Hizbullah ve Emel Hareketi ile Müstakbel Hareketinin lideri Saad el-Hariri, daha önce başbakanlık için iş adamı Semir Hatib'e destek verirken "17 Ekim Devrimi" isimli bir grup iş adamı Hatib'in adaylığını tepkiyle karşılamıştı.

Son gelişmeler ışığında Lübnan'da hükümet kurma sürecinin başa döndüğü ifade ediliyor. Lübnan Cumhurbaşkanlığının hükümeti kurmakla görevlendirilecek kişinin belirlenmesi için yarın yapması beklenen istişare görüşmelerinin ertelenebileceği belirtildi.

İsmini vermek istemeyen kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hatib'in başbakanlık sürecinden çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı, söz konusu istişare görüşmelerinin başka bir tarihe ertelenmesi konusu üzerinde çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı. (DIŞ HABERLER)

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